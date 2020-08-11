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Кабачковая икра с секретом: известный повар поделился рецептом

Евгений Клопотенко рассказал, как сделать кабачковую икру, чтобы вкус овощей максимально раскрылся

11 августа 2020, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина
Кабачковая икра с секретом: известный повар поделился рецептом

Фото: klopotenko.com

Известный повар Евгений Клопотенко советует готовить кабачковую икру нетрадиционным способом. Так, овощи нужно не тушить в сковороде, как делают обычно, а обязательно запечь в духовке. Так вкус кабачка и остальных овощей раскроется максимально, и икра получится невероятно вкусной. Пошаговый рецепт кулинар опубликовал на своем сайте.

Понадобятся такие ингредиенты: один лук, 1-2 моркови, два кабачка, три зубчика чеснока, четвертина чайной ложки молотого кориандра, две столовые ложки подсолнечного масла, сок половины лимона, соль и перец по вкусу.

Сначала нужно почистить лук, морковь и чеснок. Кабачок можно не очищать, если он молодой, а просто хорошо помыть. Затем выложите овощи на фольгу, сбрызните маслом и слегка посыпьте солью. После аккуратно оберните все овощи фольгой. Предварительно разогрев духовку до 180 градусов, поставьте их запекаться примерно на полчаса.

Далее готовые овощи нарежьте произвольного размера кусочками. И переложите их в чашу блендера. Туда добавьте кориандр и сделайте из овощей пюре. В готовую массу добавьте перец, соль и лимонный сок. Икру нужно охладить в холодильнике в течение часа и затем подавать к столу.

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