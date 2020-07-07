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Сезонная закуска: как приготовить пышные оладьи из кабачков

Семейный рецепт приготовления пышных оладий из кабачков без лишнего жира порадует близких

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина
Сезонная закуска: как приготовить пышные оладьи из кабачков

В летний сезон кабачок – незаменимый ингредиент закусок. Кроме того, что кабачки можно пожарить, запечь, также из них делают блины и суп-пюре.  Семейный рецепт оладий из кабачков на кефире, чтобы они получились пышными и без лишнего жира, рассказал кулинарный блог Bene Gusto.

Вам понадобятся: 1 яйцо, 1 средний кабачок, 100 г муки, 100 мл кефира, 1 луковица, 4 ст.л растительного масла, 1/2 ч.л соды, укроп, соль, перец.

Соду высыпаем в кефир, перемешиваем и отставляем в сторону. Кислота погасит соду, и в готовых оладьях не будет постороннего привкуса.

Кабачок натираем на крупной терке, лук и зелень мелко рубим ножом.

Для приготовления теста в миске смешиваем яйцо, соль, перец и кефир с содой. Сюда же отправляем рафинированное растительное масло и муку. Замешиваем тесто по консистенции как густая сметана. Затем добавляем измельченные овощи и зелень. Хорошо перемешиваем.

На сухую разогретую сковороду выкладываем ложкой тесто, формируя круглые оладьи. Обжариваем с двух сторон. Кабачковые оладьи подаем горячими со сметаной или чесночным соусом.


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