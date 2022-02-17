Котлета по-киевски: кулинар поделился упрощенным и бюджетным рецептом

Котлета по-киевски считается одним из самых популярных украинских блюд во всем мире. Но в приготовлении она достаточно сложна, и чтобы сделать котлету идеальной, нужно знать несколько важных секретов. Известный телекулинар Григорий Герман рассказал, как приготовить очень похожее блюдо, только гораздо проще – идеальной формы на косточке, но со своим сюрпризом внутри.

Рецепт - фото из открытых источников

Ингредиенты



Голени куриные – 4 шт.

Масло растительное – 3 ст. л.

Вода – 250 мл

Чеснок – 2 зуб.

Розмарин – 2 вет.

Картофель – 3 шт.

Моцарелла – 200 г

Мука – 2 ст.л.

Яйцо – 2 шт.

Сухари панировочные – 100 г.

Паприка молотая, горчица молотая, соль и перец.

Способ приготовления



Картошку помыть и отправить в духовку запекаться. Тем временем можно приготовить голени. Поставить сковороду на огонь и добавить немного растительного масла. Осторожно снять кожу с голеней и выложить их на разогретую сковороду, добавить один зубчик чеснока и веточку розмарина. Когда голени стали золотистого цвета, аккуратно влейте стакан воды и накройте сковороду крышкой. Тушите курицу почти до готовности в течение 30-40 минут. После этого выберите мясо, но косточки выбрасывать не стоит. Измельчите мясо и пересыпьте в отдельную миску. Готовый картофель выньте из духовки, очистите от кожуры и натрите. Смешайте мясо с картофелем. Размельчите зелень и добавьте в начинку, посолите и поперчите. Натрите творог и тоже добавьте к массе. Тщательно перемешайте.

Для панировки муку смешайте с паприкой и высыпьте смесь в одну миску. В другой взбейте два яйца. А в третью миску высыпьте панировочные сухари и сухую горчицу. Из фарша сформируйте котлету, внутрь которой вложите косточку. Окуньте в муку, яйца, а затем в панировочные сухари. Жарьте во фритюре до готовности.

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