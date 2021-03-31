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Без мяса, но вкусно: пошаговый рецепт котлет из чечевицы

Чечевица - полезный продукт, богатый белками и витаминами

сегодня, 13:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Если вы соблюдаете пост или просто придерживаетесь вегетарианства, тогда вам стоит добавить в свою копилку рецепт котлет из чечевицы. Они получаются очень нежными, и сочными, и по вкусу напоминают картофельные зразы. Что потребуется для их приготовления?

Без мяса, но вкусно: пошаговый рецепт котлет из чечевицы

Рецепт котлет из чечевицы (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 150 г чечевицы, 100 г семени амаранта, 3 ст. л. оливкового масла, 1 луковица, 1 красный перец чили, ¾ си. л. зерненой горчицы, 40 г вяленых томатов, 40 г маслин без косточек, 75 г панировочных сухарей, 1 пучок петрушки.

Для соуса: 2 спелых авокадо, 2 ст. л. кунжутного масла, 2 ст. л. лимонного сока, соль, перец, другие специи (по вкусу).

Способ приготовления: возьмите кастрюлю, добавьте туда чечевицу и семена амаранта, залейте 500 мл холодной воды и поставьте на плиту. Доведите до кипения, закройте крышкой и варите так 15-20 минут, пока по консистенции чечевица не будет напоминать густую кашу. После этого, переложите ее в миску и остудите. 

Далее возьмите оливковое масло, добавьте на сковородку, разогрейте и обжарьте лук до золотистого цвета. Переложите его в миску с чечевицей и тщательно перемешайте, добавив туда нарезанный перец чили, оливки и вяленые томаты, а также горчицу, панировочные сухари, петрушку и разные специи. 

Из полученной массы сформируйте котлеты и обжарьте их на оставшемся масле в большой сковороде 5-6 минут, осторожно переворачивая. 

Далее приготовьте соус. Возьмите мякоть авокадо, разомните его, смешайте с кунжутным маслом, соком лимона, солью и перцем. Подавайте блюдо вместе с соусом. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить идеальные и нежные котлеты из рыбного фарша.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/recipes/osnovnie-bluda/kotletki-iz-chechevicy/
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