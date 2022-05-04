Идеально для обеда: рецепт ленивых голубцов за 30 минут

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Если
хотите приготовить голубцы, но стоять несколько часов у плиты нет ни желания,
ни времени, тогда можете воспользоваться "ленивым" рецептом
приготовления блюда. Получится оно не менее вкусным и питательным. Что
потребуется?
Как приготовить ленивые голубцы (фото из открытых источников)
Ингредиенты:
900 г говяжьего фарша, 200 г лука, 1 белокочанная капуста, 1 зубчик чеснока, 6
помидоров, 200 г томатного соуса, 1 ст. л яблочного уксуса, 2 ст. л. оливкового
масла, корица молотая и мускатный орех (по вкусу).
Способ
приготовления: возьмите большую кастрюлю, поставьте на средний огонь и нагрейте
оливковое масло. Добавьте говяжий фарш и мелко нарезанный лук. Тушите продукты,
пока мясо не перестанет быть розовым, а лук не станет мягким. Добавьте чеснок и
продолжайте готовить еще 1-2 минуты.
Далее
добавьте нарезанную капусту, помидоры, томатный соус, уксус, посолите,
поперчите ингредиенты, по желанию добавьте приправы. Убавьте огонь до минимума,
накройте блюдо крышкой и тушите еще полчаса. Все, ленивые голубцы готовы, можно
подавать к столу вместе со сметаной. Приятного аппетита!
Напомним,
Котлета по-киевски считается одним из самых популярных украинских блюд во всем
мире. Но в приготовлении она достаточно сложна, и чтобы сделать котлету идеальной,
нужно знать несколько важных секретов. Каких именно?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что холодец – блюдо, которое следует
готовить неторопливо. Однако его можно приготовить и заранее. Чтобы холодец
получился по вкусу, как у бабушки, а не как в столовой, следует знать несколько
секретов его приготовления.
Читай также, как приготовить вкуснейшую шаурму в домашних условиях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости