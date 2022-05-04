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Идеально для обеда: рецепт ленивых голубцов за 30 минут

Как в домашних условиях приготовить вкусные ленивые голубцы: пошаговый рецепт блюда для обеда или ужина

сегодня, 05:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если хотите приготовить голубцы, но стоять несколько часов у плиты нет ни желания, ни времени, тогда можете воспользоваться "ленивым" рецептом приготовления блюда. Получится оно не менее вкусным и питательным. Что потребуется?

Идеально для обеда: рецепт ленивых голубцов за 30 минут

Как приготовить ленивые голубцы (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 900 г говяжьего фарша, 200 г лука, 1 белокочанная капуста, 1 зубчик чеснока, 6 помидоров, 200 г томатного соуса, 1 ст. л яблочного уксуса, 2 ст. л. оливкового масла, корица молотая и мускатный орех (по вкусу).

Способ приготовления: возьмите большую кастрюлю, поставьте на средний огонь и нагрейте оливковое масло. Добавьте говяжий фарш и мелко нарезанный лук. Тушите продукты, пока мясо не перестанет быть розовым, а лук не станет мягким. Добавьте чеснок и продолжайте готовить еще 1-2 минуты.

Далее добавьте нарезанную капусту, помидоры, томатный соус, уксус, посолите, поперчите ингредиенты, по желанию добавьте приправы. Убавьте огонь до минимума, накройте блюдо крышкой и тушите еще полчаса. Все, ленивые голубцы готовы, можно подавать к столу вместе со сметаной. Приятного аппетита!

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Источник: https://shuba.life/ru/recipes/2725-lenivye-golubcy-naskoro-pitatelnoe-blyudo-dlya-obeda
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