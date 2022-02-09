Три секрета и один рецепт приготовления идеального холодца

Холодец – блюдо, которое следует готовить неторопливо. Однако его можно приготовить и заранее. Чтобы холодец получился по вкусу, как у бабушки, а не как в столовой, следует знать несколько секретов его приготовления.

Рецепт - фото из открытых источников

Для хорошего желивания необходимо взять в магазине или на рынке те части туши, которые имеют высокое содержание коллагена: свиные и говяжьи ножки (молодые, чистенькие, лучше передние, а именно нижнюю часть), говяжьи хвосты, свиные уши. Как только бульон закипел, производим огонь меньше. Тщательно и терпеливо снимаем пену, пока она не перестанет образовываться. Разлагаем мясо в широкие низкие формы для студня так, чтобы оно равномерно заполняло их слоем полтора-два сантиметра. Не увлекайтесь хрящиками, связками и кожей! Об этом пишет aladka.

Напомним, курятина остается наиболее дешевым мясом на украинских рынках и в магазинах. Так, по данным Государственной службы статистики, стоимость килограмма куриной тушки в прошлом месяце составляла в среднем 72 гривны. Филе обходилось дороже — 117 гривен за килограмм. Дороже украинцам приходилось платить за свинину, килограмм которой продавали в среднем за 123 гривны. А наиболее дорогим мясом в Украине продолжает оставаться говядина. Килограмм продукции стоит в среднем 182 гривны. Отметим, что после новогодних и рождественских праздников в стране стремительно начали расти цены на мясо. Например, стоимость говяжьего гуляша выросла на три гривны, по сравнению со срединой декабря 2021 года.

В супермаркетах его продают за 236 гривен за кило. Выросли цены и на свиной шашлык. Если перед праздниками продукцию можно было приобрести за 142 гривны, то теперь кило продают практически за 150 гривен.

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