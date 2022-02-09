Три секрета и один рецепт приготовления идеального холодца

Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Холодец – блюдо, которое следует готовить неторопливо. Однако его можно приготовить и заранее. Чтобы холодец получился по вкусу, как у бабушки, а не как в столовой, следует знать несколько секретов его приготовления.
Рецепт - фото из открытых источников
Для хорошего желивания необходимо взять в магазине или на рынке те части туши, которые имеют высокое содержание коллагена: свиные и говяжьи ножки (молодые, чистенькие, лучше передние, а именно нижнюю часть), говяжьи хвосты, свиные уши. Как только бульон закипел, производим огонь меньше. Тщательно и терпеливо снимаем пену, пока она не перестанет образовываться. Разлагаем мясо в широкие низкие формы для студня так, чтобы оно равномерно заполняло их слоем полтора-два сантиметра. Не увлекайтесь хрящиками, связками и кожей! Об этом пишет aladka.
Напомним, курятина остается наиболее дешевым мясом на украинских рынках и в магазинах. Так, по данным Государственной службы статистики, стоимость килограмма куриной тушки в прошлом месяце составляла в среднем 72 гривны. Филе обходилось дороже — 117 гривен за килограмм. Дороже украинцам приходилось платить за свинину, килограмм которой продавали в среднем за 123 гривны. А наиболее дорогим мясом в Украине продолжает оставаться говядина. Килограмм продукции стоит в среднем 182 гривны. Отметим, что после новогодних и рождественских праздников в стране стремительно начали расти цены на мясо. Например, стоимость говяжьего гуляша выросла на три гривны, по сравнению со срединой декабря 2021 года.В супермаркетах его продают за 236 гривен за кило. Выросли цены и на свиной шашлык. Если перед праздниками продукцию можно было приобрести за 142 гривны, то теперь кило продают практически за 150 гривен.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости