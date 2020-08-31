kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 31.08.2020

BTC/USD

11618.95

ETH/USD

423.13

LTC/USD

61.77

НБУ 31.08.2020

USD/UAH

27.71

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг рецепты Хит прованской кухни: как приготовить классический рататуй
commentss НОВОСТИ Все новости

Хит прованской кухни: как приготовить классический рататуй

Овощной рататуй – сытное блюдо, а изысканности ему придают прованские травы

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Рататуй – популярное блюдо, пришедшее к нам из французского Прованса. В классическом варианте для приготовления используют прованские травы, придающие невероятный аромат этому блюду. Рататуй можно готовить как в сковороде, так и в духовке. Как готовить классический овощной рататуй в духовке, рассказал кулинарный блог Bene Gusto.

Понадобятся ингредиенты: два кабачка, два средних баклажана, одна крупная луковица, один болгарский перец, 6-7 средних помидоров, три зубчика чеснока, растительное масло, 1 ч.л смеси прованских трав, соль и перец.

Хит прованской кухни: как приготовить классический рататуй

Фото: bene-gusto.com

Для начала очистите от кожицы помидоры, которые нужны для приготовления соуса. Сделайте на плодах крестообразный надрез и залейте кипятком на 20-30 секунд. После бланширования кожицу можно легко снять.

Затем нарежьте кубиками репчатый лук, сладкий перец и два помидора, пассируйте на растительном масле. Когда испарится лишняя влага и овощи начнут золотиться, добавьте измельченный чеснок, щепотку соли, молотый перец и прованские травы. Перемешайте и перебейте блендером.

Теперь нарежьте овощи кружочками толщиной 4-5 миллиметров. На дно огнеупорной формы выложите соус, а затем укладывайте овощи, чередуя кабачок, помидор и баклажан. Заполните всю форму. Сверху овощи смажьте растительным маслом, посолите, поперчите и добавьте немного смеси прованских трав.

Блюдо нужно запекать в духовке около 60 минут при температуре 180 градусов.


Ранее мы рассказали рецепт приготовления популярной закуски с баклажанами.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!