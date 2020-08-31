Хит прованской кухни: как приготовить классический рататуй

Рататуй – популярное блюдо, пришедшее к нам из французского Прованса. В классическом варианте для приготовления используют прованские травы, придающие невероятный аромат этому блюду. Рататуй можно готовить как в сковороде, так и в духовке. Как готовить классический овощной рататуй в духовке, рассказал кулинарный блог Bene Gusto.

Понадобятся ингредиенты: два кабачка, два средних баклажана, одна крупная луковица, один болгарский перец, 6-7 средних помидоров, три зубчика чеснока, растительное масло, 1 ч.л смеси прованских трав, соль и перец.

Фото: bene-gusto.com

Для начала очистите от кожицы помидоры, которые нужны для приготовления соуса. Сделайте на плодах крестообразный надрез и залейте кипятком на 20-30 секунд. После бланширования кожицу можно легко снять.

Затем нарежьте кубиками репчатый лук, сладкий перец и два помидора, пассируйте на растительном масле. Когда испарится лишняя влага и овощи начнут золотиться, добавьте измельченный чеснок, щепотку соли, молотый перец и прованские травы. Перемешайте и перебейте блендером.

Теперь нарежьте овощи кружочками толщиной 4-5 миллиметров. На дно огнеупорной формы выложите соус, а затем укладывайте овощи, чередуя кабачок, помидор и баклажан. Заполните всю форму. Сверху овощи смажьте растительным маслом, посолите, поперчите и добавьте немного смеси прованских трав.

Блюдо нужно запекать в духовке около 60 минут при температуре 180 градусов.





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