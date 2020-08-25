То ли баклажаны, то ли грибы: рецепт необычной закуски

Баклажан примечателен своим необычным вкусом, который может напомнить мясо, жареные или маринованные грибы. Именно поэтому их называют "фальшивыми грибами". Популярную закуску "баклажаны как грибы" можно употреблять как отдельное блюдо, или накладывать на хлеб и есть в виде бутерброда, а еще – подавать к гарниру. Предлагаем вам приготовить баклажаны как грибы по рецепту, который опубликовал кулинарный портал Bene Gusto.

Понадобятся такие ингредиенты: 1 кг баклажанов, 0,5 кг репчатого лука, 200 мл сливок 10%, 1 ст.л соли, два соцветия гвоздики, лавровый лист, перец, растительное масло и кипяток.

Фото: bene-gusto.com

Баклажаны помойте, очистите кожицу и нарежьте кубиками. Сложите в большую миску, добавьте соль и отставьте на 15-20 минут. За это время баклажаны немного пустят сок. После этого залейте баклажаны кипятком и оставьте еще на 5-10 минут, чтобы овощи отдали свою естественную горечь.

В это время нарежьте кубиками лук и пассируйте его на растительном масле. Когда лук начнет золотиться, закладывайте в сковороду баклажаны. Добавьте сливки, лавровый лист, щепотку перца и соцветия гвоздики. К слову, сливки можно заменить домашней сметаной. Главное – под воздействием температуры продукт должен полностью растворился. Со сметаной из магазина так не получится, поскольку она сворачивается и на поверхности появляются творожистые крупинки.

Далее тушите массу под крышкой 20 минут. Если нравятся более зажаренные овощи, то можно томить баклажаны на среднем огне с открытой крышкой, при этом, перемешивая.





Закуска подается как теплой, так и холодной.

Напомним, мы писали, как приготовить баклажаны по-корейски: пошаговый рецепт.

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