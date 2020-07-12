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Идея для вкусного обеда: рецепт летнего «Рататуя» на сковороде

Рататуй – рецепт беспроигрышного летнего гарнира

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий
Идея для вкусного обеда: рецепт летнего «Рататуя» на сковороде

Традиционное французское блюдо "Рататуй" можно легко и быстро приготовить в домашних условиях. Оно прекрасно подходит и как гарнир к мясным блюдам, и как закуска. Так что, у вас есть хорошая возможность порадовать домочадцев чем-то вкусным и оригинальным. Рецептом летнего "Рататуя" поделилось издание Smak.

Для приготовления блюда вам понадобится: 2 болгарских перца (желтый и красный), 1 баклажан, 1 кабачок, 2 помидора, оливковое масло, зеленый лук, а также соль-перец (по вкусу).

Способ приготовления: Разогрейте сковородку с оливковым маслом. Нарежьте перец кольцами, выложите его на горячую сковороду, только (внимание!) не солите и не перчите. Концы баклажана и кабачка отрежьте с обеих сторон, а сами овощи нарежьте кружочками. К перцам добавьте баклажан и кабачок. Пока овощи жарятся, порежьте лук. Добавьте на сковороду нарезанные кружочками помидоры. Полейте овощи оливковым маслом и добавьте зеленый лук.   После поджаривания овощи должны оставаться хрустящими, очень важно их не пережарить.

В конце добавьте соль, поскольку она обезвоживает овощи и делает их мягкими. Поперчите по вкусу. Подавайте "Рататуй" теплым. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что приготовить из кабачков.


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