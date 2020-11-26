Вкусно и полезно: как приготовить морковные котлетки

Из обычных бюджетных овощей можно приготовить интересные блюда, которые непременно порадуют вас необычным вкусом и приятным ароматом. Например, попробуйте морковные котлетки, которые просты в приготовлении и очень полезны. Что нужно для рецепта?

фото: povar

Ингредиенты: 4 средние моркови, 2 яблока, ½ стакана молока, 1 яйцо, 2 ст. л. манной крупы, 2 ст. л. сливочного масла, сметана, соль, сахар (по вкусу), растительное масло (для жарки) и панировочные сухари.

Способ приготовления: возьмите морковь, помойте ее, очистите и натрите на терке. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте маленькими кубиками. Поставьте на плиту сотейник, добавьте масло и потомите в нем морковь 3-5 минут, не забывая помешивать. Затем добавьте туда молоко и тушите 3-5 минут. Далее в сотейник закиньте яблоки, манную крупу, соль, сахар. Тщательно перемешайте ингредиенты, варите еще минуты 2. Когда масса остынет, вбейте туда яйцо и перемешайте до однородной консистенции.

Полученную массу разделите на 7-8 шариков одинакового размера в форме котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях. Поставьте сковороду на огонь, добавьте растительного масла и обжарьте котлеты до румяной корочки с двух сторон. Подавайте блюдо на стол вместе со сметаной. Приятного аппетита!

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