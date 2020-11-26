kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.11.2020

BTC/USD

17340.12

ETH/USD

517.35

LTC/USD

74.74

НБУ 26.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг рецепты Вкусно и полезно: как приготовить морковные котлетки
commentss НОВОСТИ Все новости

Вкусно и полезно: как приготовить морковные котлетки

Эти котлеты порадуют вас изысканным вкусом

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Из обычных бюджетных овощей можно приготовить интересные блюда, которые непременно порадуют вас необычным вкусом и приятным ароматом. Например, попробуйте морковные котлетки, которые просты в приготовлении и очень полезны. Что нужно для рецепта?

Вкусно и полезно: как приготовить морковные котлетки

фото: povar

Ингредиенты: 4 средние моркови, 2 яблока, ½ стакана молока, 1 яйцо, 2 ст. л. манной крупы, 2 ст. л. сливочного масла, сметана, соль, сахар (по вкусу), растительное масло (для жарки) и панировочные сухари.

Способ приготовления: возьмите морковь, помойте ее, очистите и натрите на терке. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте маленькими кубиками. Поставьте на плиту сотейник, добавьте масло и потомите в нем морковь 3-5 минут, не забывая помешивать. Затем добавьте туда молоко и тушите 3-5 минут. Далее в сотейник закиньте яблоки, манную крупу, соль, сахар. Тщательно перемешайте ингредиенты, варите еще минуты 2. Когда масса остынет, вбейте туда яйцо и перемешайте до однородной консистенции.

Полученную массу разделите на 7-8 шариков одинакового размера в форме котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях. Поставьте сковороду на огонь, добавьте растительного масла и обжарьте котлеты до румяной корочки с двух сторон. Подавайте блюдо на стол вместе со сметаной. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить гречневые котлеты с сыром.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.goodhouse.ru/recipes/osnovnie-bluda/morkovnye-kotlety/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ