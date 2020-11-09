Идея для плотного обеда: рецепт супа а-ля рамэн

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Таисия Ерохина
Отличным
вариантом плотного и вкусного обеда для всей семьи станет насыщенный суп с уткой
и лапшой. Его рецепт опубликовал известный киевский шеф-повар Владимир Ташаев в
своем Instagram-аккаунте.
Фото иллюстративное: wday.ru
Ингредиенты для
бульона: 4 утиных ножки, 2 средних моркови, 1 средний лук, 3 ветки зелёного
сельдерея с листьями, 50 мл соевого соуса, 3 л воды, 20-30 г тростникового
сахара или Джаггери, соль по вкусу, 5 шт. душистого перца, 2 шт. бадьяна, 2 шт.
черного кардамона, 1 палочка корицы, 3 шт. гвоздики.
Для подачи возьмите:
2 кочана молодой кукурузы (можно 200 г консервы), 120 г рисовой лапши, 50 г
зеленого лука, 50 г листьев кинзы, листья сельдерея, Срирача или любой другой
острый соус по вкусу.
Утиные ножки уложите
в кастрюлю. Залейте водой и доводите до кипения. Уменьшите огонь и варите 15-20
минут, снимая весь белок и грязь. Добавьте очень крупно нарезанные овощи,
соевый соус и все специи. Вновь доводите до кипения. Уменьшите огонь и варите
три часа до тех пор, пока ножки не будут идеально готовы. Аккуратно выньте ножки на тарелку, и процедите бульон. Выпарите бульон до 1,5 литров и верните
туда аккуратно ножки. Пусть постоят вместе 20-30 минут.
Нарежьте мелко
всю зелень и разложите на четыре тарелки. Замочите рисовую лапшу на 10 минут в
холодной воде. Кукурузу срежьте с кочана.
Доводите бульон с
ножками до кипения.
Выложите на
каждую тарелку по одной ножке.
В бульон добавьте
кукурузу и лапшу, варите 3-4 минуты. Разлейте бульон с лапшой по тарелкам.
Также можно
добавить немного кунжутного масла и остроты для усиления вкуса.
Ранее мы
поделились рецептом первого блюда осени — крем-супа
из тыквы.
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