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Главная Новости Досуг рецепты Идея для плотного обеда: рецепт супа а-ля рамэн
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Идея для плотного обеда: рецепт супа а-ля рамэн

Рецептом супа с уткой и лапшой поделился столичный шеф-повар

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Отличным вариантом плотного и вкусного обеда для всей семьи станет насыщенный суп с уткой и лапшой. Его рецепт опубликовал известный киевский шеф-повар Владимир Ташаев в своем Instagram-аккаунте.

Идея для плотного обеда: рецепт супа а-ля рамэн

Фото иллюстративное: wday.ru

Ингредиенты для бульона: 4 утиных ножки, 2 средних моркови, 1 средний лук, 3 ветки зелёного сельдерея с листьями, 50 мл соевого соуса, 3 л воды, 20-30 г тростникового сахара или Джаггери, соль по вкусу, 5 шт. душистого перца, 2 шт. бадьяна, 2 шт. черного кардамона, 1 палочка корицы, 3 шт. гвоздики.

Для подачи возьмите: 2 кочана молодой кукурузы (можно 200 г консервы), 120 г рисовой лапши, 50 г зеленого лука, 50 г листьев кинзы, листья сельдерея, Срирача или любой другой острый соус по вкусу.

Утиные ножки уложите в кастрюлю. Залейте водой и доводите до кипения. Уменьшите огонь и варите 15-20 минут, снимая весь белок и грязь. Добавьте очень крупно нарезанные овощи, соевый соус и все специи. Вновь доводите до кипения. Уменьшите огонь и варите три часа до тех пор, пока ножки не будут идеально готовы. Аккуратно выньте ножки на тарелку, и процедите бульон. Выпарите бульон до 1,5 литров и верните туда аккуратно ножки. Пусть постоят вместе 20-30 минут.

Нарежьте мелко всю зелень и разложите на четыре тарелки. Замочите рисовую лапшу на 10 минут в холодной воде. Кукурузу срежьте с кочана.

Доводите бульон с ножками до кипения.

Выложите на каждую тарелку по одной ножке.

В бульон добавьте кукурузу и лапшу, варите 3-4 минуты. Разлейте бульон с лапшой по тарелкам.

Также можно добавить немного кунжутного масла и остроты для усиления вкуса.

Ранее мы поделились рецептом первого блюда осени — крем-супа из тыквы.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CGNigIvnyCs/
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