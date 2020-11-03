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Первое блюдо осени: рецепт крем-супа из тыквы

Ингредиенты для классического тыквенного супа обойдутся достаточно бюджетно

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Из тыквы получается очень изысканный крем-суп, который имеет нежный, но в то же время характерный вкус. Рецепт классического крем-супа из тыквы опубликовало "Смачно 24".

Первое блюдо осени: рецепт крем-супа из тыквы

Фото из открытых источников

Понадобятся следующие ингредиенты: 400 мл воды, четыре картофелины, один репчатый лук, 1 ст. л. подсолнечного масла, 300 мл молока, 1 ч. л. молотого имбиря, молотый черный перец и соль по вкусу, 1 кг тыквы.

Сначала надо тыкву очистить от кожуры, семян и сердцевины. Выложить на противень и запечь до мягкости.

Далее в глубокой сковороде поджарить порезанный лук. Добавить порезанный картофель и залить кипятком так, чтобы он покрывал овощи. Тушить так до готовности овощей.

Затем в кастрюлю выложить запеченную тыкву и картофель с луком. Добавить половину воды, в которой тушился картофель. Взбить блендером до однородности.

После добавить горячее молоко, перемешать и довести до кипения. Проварить еще 5-10 минут. Добавить специи и соль по вкусу. Дать супу немного настояться — так блюдо станет вкуснее.

Суп можно подавать с гренками и тыквенными семечками, или со сливками и зеленью.

Ранее мы поделились рецептом итальянской панакоты из украинской тыквы.


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Источник: https://smachno.24tv.ua/recipe/klasychnyi-krem-sup-z-harbuza_id42
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