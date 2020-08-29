Ореховый Спас: три рецепта вкусной выпечки с орехами

Сегодня, 29 августа, многие украинцы празднуют Ореховый Спас. По этому случаю мы собрали три идеи для приготовления вкусной выпечки с орехами. Рецепты опубликовал портал "Смачно.Юа".

Ореховый пирог "Пятиминутка"

Ингредиенты: 2 ч. л. ванильного сахара, 150 г измельченных грецких орехов, 100 г сливочного масла, 3/4 стакана сахара, стакан муки, 1 ч. л. разрыхлителя теста, два яйца, 125 мл молока. Сначала взбейте яйца миксером в пышную пену, постепенно добавляя ванильный сахар и сахар. Муку соедините с орехами и разрыхлителем. Затем растопите масло и слегка остудите, после влейте тонкой струйкой к яйцам, продолжая взбивать. В яично-масляную смесь постепенно добавьте орехово-мучную смесь и молоко, перемешайте. Форму смажьте маслом, время выливать тесто. Дно лучше застелить пергаментной бумагой, чтобы было легче извлекать пирог. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке минут 25-30, до "сухой спички".

Шоколадные пирожные с орехами

Ингредиенты: 240 г сахара, 120 г муки, 120 г какао, половина ч. л. соли, 230 г сливочного масла, четыре яйца, половина ч. л. ванили, 110 г грецких орехов, 75 г шоколадной стружки. Сначала выложите орехи и поместите в разогретую духовку до 180 градусов на 7-10 минут. Переложите противень и дайте орехам остыть. Затем в глубокой посуде соедините сахар, какао, ванилин, соль и муку, добавьте заранее растопленное масло – перемешайте. Теперь взбейте яйца, добавьте орехи и шоколадные стружки, перемешайте. Далее застелите дно формы пекарской бумагой, выложите тесто и равномерно распределите. Сверху посыпьте грецкими орехами. Выпекайте 25-30 минут в разогретой духовке при 180-200 градусах.

Медовый кекс с орехами и финиками

Ингредиенты: 100 г фиников, 50 г грецких орехов, 220 г меда, 120 г сливочного масла, 150 мл молока, два яйца, 220 г муки, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. корицы. Растопите сливочное масло и перемешайте с медом до получения однородной массы. Далее влейте молоко и перемешайте. Теперь разбейте яйца в отдельную миску и взболтайте вилкой. Помешивая, постепенно влейте медовую смесь. После смешайте просеянную муку, корицу и соду. А затем порциями добавьте в жидкую смесь, каждый раз перемешивая. Порежьте орехи и финики на кусочки, половину – добавьте в тесто. После смажьте маслом форму для кекса и присыпьте мукой. Добавьте тесто, сверху посыпьте оставшимися финиками и орехами. Выпекать кекс нужно около 40 минут в разогретой до 170 градусов духовке.

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