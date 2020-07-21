Идея шикарного торта без выпечки: как приготовить радужный чизкейк

Фото: bene-gusto.com

Чизкейк – один из тортов, который готовят без выпечки: с помощью замораживания сырной массы или же с желатином, который обладает скрепляющим эффектом. Кулинарный портал Bene Gusto поделился рецептом чизкейка с желатином яркого радужного торта на детский день рождения.

Понадобятся такие ингредиенты (на форму диаметром 20 см): 1 кг творожного сыра, 400 мл сливок жирностью 33%, 200 г сахара, 200 г печенья "Орео", 100 мл холодной воды, 60 г сливочного масла, 20 г желатина, 1 ч.л ванильного сахара, красители.

Чтобы приготовить чизкейк без выпечки, формируем корж из печенья, который будет служить основой торта. Печенье вместе с прослойкой измельчаем в крошку при помощи скалки или блендера. Добавляем сливочное масло комнатной температуры и хорошо перемешиваем.

Дно разъемной формы выстилаем пергаментом. Смесь печенья с маслом равномерно распределяем по форме и утрамбовываем, чтобы основа будущего торта была плотной. Форму с готовым коржом ставим в холодильник.

Затем желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать. Когда желатин вберет жидкость, ставим его в горячую воду и перемешиваем. Масса станет прозрачной и однородной без кристаллов. В процессе приготовления торта подливаем горячую воду, чтобы желатин оставался жидким. В противном случае в торте могут появиться комочки.

Далее жирные сливки взбиваем до устойчивых пиков. В отдельной миске перетираем сливочный сыр с сахаром. К сыру в несколько приемов вводим взбитые сливки и хорошо перемешиваем.

Приступаем к формированию радуги. Так, получится масса весом примерно в 1600 г. Ее нужно поделить по 200 г при помощи весов, чтобы разноцветные слои вышли одинаковой толщины. В каждую из порций добавляем краситель нужного цвета и хорошо размешиваем. Затем вливаем столовую ложку жидкого желатина, распределяем по массе и выкладываем в форму. Можно делать это ложкой или же с помощью кондитерского мешка.

Добавим, что для приготовления радужного чизкейка достаточно трех базовых цветов: желтого, красного и синего. Оранжевый цвет можно получить, смешивая желтый и красный, для фиолетового – красный и синий. Чтобы получить голубой цвет, просто добавьте небольшое количество синего.

Когда все слои радужного чизкейка выложены, ставим торт в холодильник минимум на 4 часа.

Стоит отметить, что когда вы достанете торт, то на минуту оберните форму смоченным в горячей воде полотенцем: так масса лучше отойдет от стенок и торт не потеряет вид. А вот подровнять неровный край можно при помощи сухого ножа, смоченного горячей водой. Просто проведите гладкой частью по окружности, чтобы сгладить неровности.





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