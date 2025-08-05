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Этот овощ был хитом в 90-х: сейчас о нем все забыли

Патиссоны были неизменным овощем во время консерваций на зиму, но сегодня о них не вспоминают. Возможно время вернуть любимые рецепты патиссонов на стол.

5 августа 2025, 17:50
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Slava Kot

В 1990-е годы украинские кухни были наполнены ароматом маринованных овощей: огурцы, кабачки, помидоры, а также патиссоны. Этот необычный овощ с формой летающей тарелки занимал почетное место на полках с зимними заготовками. Однако с годами патиссон исчез из рациона большинства украинских семей.

Этот овощ был хитом в 90-х: сейчас о нем все забыли

Патиссоны. Фото из открытых источников

Что такое патиссон

Патисон (Cucurbita pepo) – это разновидность тыквы, которая родом из Северной Америки. Его имя происходит от французского слова pâtisson и означает "круглый пирог". Все благодаря характерной сплющенной форме с волнистыми краями. Цвет патиссонов зависит от сорта, они могут быть белыми, желтыми, зелеными или темно-синими.

В 90-х патиссон был незаменимым овощем в меню украинских семей. Его мариновали, добавляли в лечо или жарили в кляре. Но с появлением моды на кабачки, цукини и экзотические овощи он постепенно утратил популярность.

Однако зря, ведь патиссон имеет массу полезных свойств для здоровья. Патиссон – это низкокалорийный овощ, что делает его идеальным дополнением к разнообразному рациону. Они являются источником калия, натрия, витамина С, кальция, железа, марганца, цинка и фосфора. Патиссоны имеют низкий гликемический индекс, что делает их пригодными для людей с диабетом или имеющих риск развития этого заболевания.

Как приготовить патиссоны

Как и кабачки, патиссоны лучше есть молодыми с тонкой, мягкой кожурой. Выбирайте плоды с ярким блеском, без пятен или повреждений. Патиссон можно готовить так же, как и кабачки: жарить как оладьи; запекать с творогом или фаршем; добавлять в рагу, супы или запеканки; есть сырыми; мариновать.

Рецепт маринованных патиссонов на зиму

Ингредиенты:

  • — 2 кг молодых патиссонов
  • — 2 луковицы
  • — 1 морковь
  • — 10 лавровых листьев
  • — семена горчицы, перец горошком
  • — 2 головки чеснока
  • — 1 перец чили (по желанию)
  • — пучок укропа

Для маринада:

  • — 2 л воды
  • — 200 мл уксуса
  • — 80 г соли
  • — 100 г сахара

Приготовление патиссонов для консервации:

Хорошо вымойте патиссоны. Уложите в стерильные банки вместе с луком, морковью, специями и укропом. Вскипятите воду с уксусом, добавьте соль и сахар, помешивайте до растворения. Остывший маринад залейте в банки. Пастеризуйте 15 минут в кастрюле с горячей водой.

Маринованные патиссоны лучше всего смакуют через месяц после приготовления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о маринованых кабачках за 20 минут. Простой рецепт вкусной закуски.

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