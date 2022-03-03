Если нет в магазине: как приготовить хлеб дома без яиц и дрожжей

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Светлана Шкурупий
Украинцы
из-за войны с Российской Федерацией оказались в сложной ситуации, полки
магазинов практически пусты и приходиться обходиться теми продуктами, что есть.
Хлеб могут вовремя не завозить, поэтому шеф-повар Алекс Якутов рассказал, как
можно приготовить его в домашних условиях.
Как испечь хлеб дома, когда нет яиц и дрожжей (фото из открытых источников)
Можно
испечь аналог хлеба — украинскую "пидпалку". Для рецепта нужно: 2,5
ст. муки, 1 ст. воды, 0,5 ст. л. соли, 2 ст. л. растительного масла.
Способ
приготовления: в глубокой тарелке замешайте муку с водой, добавьте соль.
Накройте полотенцем и дайте постоять 30 минут. Затем сделайте одно обминание
теста и дайте ему снова постоять полчаса, чтобы клейковина разошлась. После
этого отрежьте кусочек и раскатайте его в тоненький слой, как лаваш.
Поставьте
на средний огонь сковородку и обжарьте на сковороде, без добавления масла.
"пидпалку" можно есть вместо хлеба, а еще в нее можно завернуть
какую-то начинку. Если у вас есть дрожжи, то можно использовать их в рецепте,
но это необязательно.
Раньше,
этот аналог лепешки или хлеба готовили в печи, о ней шеф-повар узнал из романа
М. Стельмаха "Гуси-лебеди летят".
Напомним,
что банановый хлеб — вкуснейший вариант домашней выпечки, которая придется по
вкусу как взрослым, так и детям. Этот оригинальный десерт готовится легко и
просто, а главное — он быстро поднимает настроение и отвлекает от грустных
мыслей. Рецептом ароматного бананового хлеба.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, если хлеб зачерствел, то его не стоит
спешить выбрасывать, из него можно приготовить различные закуски, например,
сухарики и тосты.
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