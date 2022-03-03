Если нет в магазине: как приготовить хлеб дома без яиц и дрожжей

Украинцы из-за войны с Российской Федерацией оказались в сложной ситуации, полки магазинов практически пусты и приходиться обходиться теми продуктами, что есть. Хлеб могут вовремя не завозить, поэтому шеф-повар Алекс Якутов рассказал, как можно приготовить его в домашних условиях.

Как испечь хлеб дома, когда нет яиц и дрожжей (фото из открытых источников)

Можно испечь аналог хлеба — украинскую "пидпалку". Для рецепта нужно: 2,5 ст. муки, 1 ст. воды, 0,5 ст. л. соли, 2 ст. л. растительного масла.

Способ приготовления: в глубокой тарелке замешайте муку с водой, добавьте соль. Накройте полотенцем и дайте постоять 30 минут. Затем сделайте одно обминание теста и дайте ему снова постоять полчаса, чтобы клейковина разошлась. После этого отрежьте кусочек и раскатайте его в тоненький слой, как лаваш.

Поставьте на средний огонь сковородку и обжарьте на сковороде, без добавления масла. "пидпалку" можно есть вместо хлеба, а еще в нее можно завернуть какую-то начинку. Если у вас есть дрожжи, то можно использовать их в рецепте, но это необязательно.

Раньше, этот аналог лепешки или хлеба готовили в печи, о ней шеф-повар узнал из романа М. Стельмаха "Гуси-лебеди летят".

Напомним, что банановый хлеб — вкуснейший вариант домашней выпечки, которая придется по вкусу как взрослым, так и детям. Этот оригинальный десерт готовится легко и просто, а главное — он быстро поднимает настроение и отвлекает от грустных мыслей. Рецептом ароматного бананового хлеба.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если хлеб зачерствел, то его не стоит спешить выбрасывать, из него можно приготовить различные закуски, например, сухарики и тосты.

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