Вкусный и ароматный: как приготовить банановый хлеб

Банановый хлеб — вкуснейший вариант домашней выпечки, которая придется по вкусу как взрослым, так и детям. Этот оригинальный десерт готовится легко и просто, а главное — он быстро поднимает настроение и отвлекает от грустных мыслей. Рецептом ароматного бананового хлеба поделилось издание "Единственная".

Ингредиенты: 200 г муки, 1 яйцо, 150 г сливочного масла, 4 банана, 130 г сахара, 15 г разрыхлителя (не аммонийного) и щепотка соли.

Способ приготовления: очистите бананы от кожуры и нарежьте их кусочками. Положите в миску и тщательно разомните до пюреобразного состояния с помощью вилки. Добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте. Потом добавьте яйцо, сахар, разрыхлитель, муку, и вымесите тесто лопаткой. Переложите его в форму для запекания, предварительно смазав ее сливочным маслом. Отправьте блюдо в разогретую до 180 градусов духовку на один час, проверяя готовность зубочисткой.

Для того чтобы банановый хлеб получился максимально нежным и вкусным, выбирай мягкие, слегка переспевшие бананы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить тыквенный хлеб.

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