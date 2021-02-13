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День святого Валентина: рецепты вкуснейших десертов к празднику

3 простых и вкусных рецепта десертов

сегодня, 09:40
Автор:

Мокрик Анастасия

Многие предпочитают устраивать на  День всех влюбленных романтичный ужин для своей второй половинки. Однако для этого события нужно подобрать соответствующие праздничные блюда. Журналисты сайта "Комментарии" подготовили для своих читателей подборку вкуснейших десертов ко Дню святого Валентина.

День святого Валентина: рецепты вкуснейших десертов к празднику

Простые рецепты десертов на 14 февраля - фото: из открытых источников

Шоколадный мусс (4 порции)

Ингредиенты:

Горький шоколад – 300 граммов;

Вода – 250 мл;

Коньяк/виски/бренди – 4 ст.л;

Сахар: 4 ст.л

Способ приготовления:

Сначала в сотейник нужно будет выложить шоколад, всыпать сахар, а затем добавить воду и коньяк. После этого поставить сотейник на средний огонь. Необходимо постоянно помешивать смесь. В итоге она должна получиться текучей.

Далее нужно перелить шоколадную смесь в чашу или миску и охладить до комнатной температуры. В это же время нужно подготовить кубики льда в другой миске. Чашку с шоколадной смесью нужно поставить в миску со льдом и начать взбивать миксером на средней скорости. Кода он начнет густеть, его необходимо распределить по креманкам и поставить в холодильник на полчаса. После этого шоколадный мусс можно подавать.

День святого Валентина: рецепты вкуснейших десертов к празднику - фото 2


Десерт с рикоттой без выпечки (2 порции)

Ингредиенты:

Основа:

Печенье песочное 150 г;

Сливочное масло -50 г;

Какао — 1 ст.л.

Крем:

Рикотта — 200 г;

Клубника (можно заменить по вашему вкусу) — 80 г;

Сливки 33%- 50  мл;

Сахарная пудра — 30 г;

Ликёр — 1 ст.л.

Ванилин — 0.2 ч.л.

Способ приготовления:

Сначала нужно измельчить печенье в крошку, а затем добавить к нему какао и сливочное масло. Перетереть руками, чтобы получилась влажная крошка. Затем выложить основу в круглую форму.

Для крема нужно будет измельчить клубнику в блендере. В другой емкости взбить рикотту с сахарной пудрой, ванилином и клубничным ликером. Затем в эту массу понемногу добавлять клубничное пюре. Далее необходимо взбить сливки в крепкую пену. После этого нужно аккуратно смешать сливки и полученную массу.

Теперь клубничный крем нужно выложить на ранее подготовленную основу из печенья и поставить десерт в морозилку на 1-2 часа. После этого блюдо можно подавать.

День святого Валентина: рецепты вкуснейших десертов к празднику - фото 3

Шоколадное суфле

Ингредиенты:

Шоколад35 г;

Сливочное масло - 25 г;

Сахар - 35 г;

Яичные желтки1 шт;

Яичные белки2 шт.

Способ приготовления:

Первым делом нужно подготовить формочки для суфле. Их нужно смазать растопленным сливочным маслом и присыпать сахаром. Далее их нужно поместить в холодильник.

В миске нужно смешать сливочное масло, шоколад и сахар. Всё это нужно растопить в микроволновке или же на водяной бане. Когда смесь немного остынет, в нее необходимо добавить яичный желток и тщательно перемешать.

После этого в отдельной ёмкости нужно взбить два белка. Далее аккуратно ввести белки в шоколадную смесь. Затем быстро перемешать и перелить в холодные формочки.

После этого выпекаем десерт в разогретой духовке до 200 градусов примерно 8 минут (зависит от размера формочек). Готовое суфле посыпаем сахарной пудрой и праздничный десерт готов.

День святого Валентина: рецепты вкуснейших десертов к празднику - фото 4

 Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о необычных подарках ко Дню всех влюбленных, а также о самых худших подарках на День святого Валентина


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Источник: https://1000.menu/catalog/den-svyatogo-valentina
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