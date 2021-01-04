Что приготовить на праздники: рецепт салата «Рождество»

Если устали от классических салатов и хотите удивить своих гостей и родных за праздничным столом новыми и оригинальными блюдами, тогда запишите рецепт салата "Рождество". Он получается очень легким и вкусным при самых простых ингредиентах. Что потребуется для приготовления?

рецепт салата "Рождество" фото: iamcook

Ингредиенты: 300 г вареной куриной грудки, 3-4 картофелины, 1 большая морковь, половина белого лука, 1 яйца, 100 г твердого сыра, 3-4 ст. л. майонеза, соль и перец (по желанию).

Способ приготовления: промойте картофель и морковь под проточной водой и отварите до готовности. То же самое сделайте с яйцами. Остудите и очистите их. Лук и куриное мясо нарежьте мелкими кубиками, а сыр натрите на крупной терке. Теперь нужно сформировать салат, а для этого вам потребуется сервировочное кольцо. Первый слой салата — это картофель, натертый на крупной терке, покрытый майонезом. Следующий слой — нарезанная вареная (а можно использовать и копченую) грудка, лук и слой майонеза. Третий слой — натертая на мелкой терке морковка, слой нарезанных куриных яиц, майонез, перец-соль.

Посыпьте салат толстым слоем натертого твердого сыра. Далее снимите сервировочное кольцо, накройте пищевой пленкой и дайте салату настояться минут 15, чтобы слои пропитались майонезом. Все, салат "Рождество" готовый, можно подавать к столу. Приятного аппетита!

Напомним, что традиционный салат "Оливье" можно заменить не менее вкусным салатом, который называется "Граф". Его рецепт читайте здесь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что порадовать гостей и родных можно невероятно вкусным рождественским кексом с коньяком и цукатами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!