kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.12.2020

BTC/USD

26733.19

ETH/USD

728.47

LTC/USD

128.51

НБУ 29.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг рецепты Соперник «Оливье» и «Шубы»: рецепт вкуснейшего салата «Граф»
commentss НОВОСТИ Все новости

Соперник «Оливье» и «Шубы»: рецепт вкуснейшего салата «Граф»

Этот салат хвалят за его интересный вкус

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Несмотря на то, что "Оливье" и "Шуба" — короли салатов на праздничном столе, в том числе и на новогоднем, многим хозяйкам хочется разнообразия и новых вкусов. Из обычных продуктов можно приготовить хорошую альтернативу этим блюдам — салат "Граф". Что потребуется для рецепта?

Соперник «Оливье» и «Шубы»: рецепт вкуснейшего салата «Граф»

салат "Граф" (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 1 вареный куриный окорочок, 1 вареная свёкла, 1 красная луковица (репчатым не заменяйте), 100 г консервированный горошек, 1 вареная картошка, 100 г чернослива, 6 вареных яиц, 50 г грецких орехов, майонез, 200 г воды и 9%-го уксуса, перец и соль (по вкусу).

Способ приготовления: возьмите глубокую миску, нашинкуйте красный лук мелкими кубиками, сложите его туда и залейте уксусом. Оставьте мариноваться.  Теперь займитесь формировкой салата. Для этого лучше возьмите сервировочное кольцо или формочку диаметром 20-30 см. 

Первый слой — вареный куриный окорок, порезанный кубиками, красный лук и сеточка майонеза.

Второй слой — картофель, натертый на крупной терке, соль-перец, лук и майонез.

Третий слой — вареная свёкла, потертая на крупной терке. Также соль-перец, лук и майонез.

Четвертый слой — горошек.

Пятый слой — чернослив и орехи (очень мелко порублены) и майонез.

В шестом слое выложите куриные белки, натертые на крупной терке и майонез.

Последний, седьмой слой — желтки, натертые на мелкой терке.

Поместите свой салат в холодильник на 3 часа, после снимите форму или кольцо, пройдясь сначала ножом возле стенок. Украсьте свой "Граф" зеленью и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить вкусный рождественский кекс с коньяком и цукатами.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://foodandmood.com.ua/rid/recipe/2703153-retsept-salata-graf-kotoryj-nazyvayut-sopernikom-olive-i-shuby
Теги:
comments

Обусуждения

Марк

сегодня, 12:13

Салаты с майонезом - говно по определению. Дешево и нажористо. Под водку для пролетариата...

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ