Соперник «Оливье» и «Шубы»: рецепт вкуснейшего салата «Граф»

Несмотря на то, что "Оливье" и "Шуба" — короли салатов на праздничном столе, в том числе и на новогоднем, многим хозяйкам хочется разнообразия и новых вкусов. Из обычных продуктов можно приготовить хорошую альтернативу этим блюдам — салат "Граф". Что потребуется для рецепта?

салат "Граф" (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 1 вареный куриный окорочок, 1 вареная свёкла, 1 красная луковица (репчатым не заменяйте), 100 г консервированный горошек, 1 вареная картошка, 100 г чернослива, 6 вареных яиц, 50 г грецких орехов, майонез, 200 г воды и 9%-го уксуса, перец и соль (по вкусу).

Способ приготовления: возьмите глубокую миску, нашинкуйте красный лук мелкими кубиками, сложите его туда и залейте уксусом. Оставьте мариноваться. Теперь займитесь формировкой салата. Для этого лучше возьмите сервировочное кольцо или формочку диаметром 20-30 см.

Первый слой — вареный куриный окорок, порезанный кубиками, красный лук и сеточка майонеза.

Второй слой — картофель, натертый на крупной терке, соль-перец, лук и майонез.

Третий слой — вареная свёкла, потертая на крупной терке. Также соль-перец, лук и майонез.

Четвертый слой — горошек.

Пятый слой — чернослив и орехи (очень мелко порублены) и майонез.

В шестом слое выложите куриные белки, натертые на крупной терке и майонез.

Последний, седьмой слой — желтки, натертые на мелкой терке.

Поместите свой салат в холодильник на 3 часа, после снимите форму или кольцо, пройдясь сначала ножом возле стенок. Украсьте свой "Граф" зеленью и подавайте на стол. Приятного аппетита!

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