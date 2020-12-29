Соперник «Оливье» и «Шубы»: рецепт вкуснейшего салата «Граф»

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Светлана Шкурупий
Несмотря на то, что "Оливье" и "Шуба" — короли салатов на праздничном столе, в том числе и на новогоднем, многим хозяйкам хочется разнообразия и новых вкусов. Из обычных продуктов можно приготовить хорошую альтернативу этим блюдам — салат "Граф". Что потребуется для рецепта?
салат "Граф" (фото из открытых источников)
Ингредиенты: 1 вареный куриный окорочок, 1 вареная свёкла, 1 красная луковица (репчатым не заменяйте), 100 г консервированный горошек, 1 вареная картошка, 100 г чернослива, 6 вареных яиц, 50 г грецких орехов, майонез, 200 г воды и 9%-го уксуса, перец и соль (по вкусу).
Способ приготовления: возьмите глубокую миску, нашинкуйте красный лук мелкими кубиками, сложите его туда и залейте уксусом. Оставьте мариноваться. Теперь займитесь формировкой салата. Для этого лучше возьмите сервировочное кольцо или формочку диаметром 20-30 см.
Первый слой — вареный куриный окорок, порезанный кубиками, красный лук и сеточка майонеза.
Второй слой — картофель, натертый на крупной терке, соль-перец, лук и майонез.
Третий слой — вареная свёкла, потертая на крупной терке. Также соль-перец, лук и майонез.
Четвертый слой — горошек.
Пятый слой — чернослив и орехи (очень мелко порублены) и майонез.
В шестом слое выложите куриные белки, натертые на крупной терке и майонез.
Последний, седьмой слой — желтки, натертые на мелкой терке.
Поместите свой салат в холодильник на 3 часа, после снимите форму или кольцо, пройдясь сначала ножом возле стенок. Украсьте свой "Граф" зеленью и подавайте на стол. Приятного аппетита!
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