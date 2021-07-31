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Главная Новости Досуг рецепты Черничный чизкейк без выпечки: как приготовить летний десерт
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Черничный чизкейк без выпечки: как приготовить летний десерт

Food-блогер Яна Станишевская поделилась рецептом черничного чизкейка, который готовится без выпекания

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Черника — это не только вкусная, но еще и очень полезная ягода, с помощью которой можно приготовить множество десертов. Food-блогер Яна Станишевская на своей странице в Instagram поделилась рецептом черничного чизкейка, который станет украшением любого стола, а главное готовится он быстро и просто.

Черничный чизкейк без выпечки: как приготовить летний десерт

Как приготовить чизкейк (фото из открытых источников)

Для приготовления десерта вам потребуются следующие продукты: 100-150 г песочного печенья, 50 г растопленного масла, 300 г творога, 250 г маскарпоне, 100 мл сливок, 250 г черники, 1 пачка желатина и сахарная пудра. 

Способ приготовления: с помощью блендера измельчите печенье и выложите его в низ формы, потому что это будет основа чизкейка. Если печенье сухое, тогда добавьте в него растопленное сливочное масло. Дальше нужно сделать начинку, поэтому основу десерта уберите пока в холодильник. Все ингредиенты (кроме желатина), которые у вас остались на столе — смешайте и отправьте в блендер, чтобы получить однородную консистенцию. Чернику можно добавить в конце, чтобы в полученной массе остались ее кусочки. Далее возьмите желатин (разведите в кипятке в 80-100 мл) и введите в начинку. Полученную массу вылейте на песочный слой и отправьте в холодильник на 1 час. Все, десерт готов. Приятного аппетита!

Черничный чизкейк без выпечки: как приготовить летний десерт - фото 2

Напомним, если давно хотите порадовать своих родных чем-то вкусненьким, но времени на выпечку у вас нет, запишите рецепт нежнейшего слоеного десерта, который легко готовится и выглядит очень красиво. Что нужно для приготовления?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что классические эклеры с легкой начинкой из сливок и сыра, вкуснее чем из магазина, можно приготовить самому дома. Как это сделать, узнайте в нашем материале.


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