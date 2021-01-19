Красиво и вкусно: рецепт слоеного десерта без выпечки

Если давно хотите порадовать своих родных чем-то вкусненьким, но времени на выпечку у вас нет, запишите рецепт нежнейшего слоеного десерта, который легко готовится и выглядит очень красиво. Что нужно для приготовления?

десерты без выпечки / фото: prostovkysno

Ингредиенты: 500 мл молока, 140 г сахара, 100 г белого шоколада, 60 г сливочного масла, 30 г какао-порошка, 2 яйца, 6 ст. л. муки, 160 г печенья.

Для украшения: 4 ч. л. какао-порошка, 40 г печенья, 2-3 веточки мяты.

Способ приготовления: с помощью блендера взбейте яйца до однородной консистенции. В микроволновке или на небольшом огне растопите сливочное масло. Добавьте в него сахар, муку и тщательно перемешайте до однородной массы. Все это поставьте на небольшой огонь. Туда же влейте молоко и с помощью венчика хорошо перемешайте, потом добавьте белый шоколад и мешайте до его полного растворения. При постоянном помешивании тонкой струей влейте взбитые в блендере яйца. Варите пудинг до загустения.

Следующий шаг — разделите пудинг на две части. В одну добавьте какао-порошок и хорошо перемешайте, а другую часть оставьте какой есть. После этого, полученные массы наберите в одноразовые кондитерские мешки и дайте им остыть при комнатной температуре.

Тем временем возьмите печенье и сделайте из него крошку. Можно использовать любое, но идеально для десерта подойдет "Орео".

Теперь можно приступать к сборке десерта. Возьмите стакан, добавьте в него слой шоколадного пудинга, затем слой обычного, и так чередуйте. Потом отправьте десерт в холодильник на 30-40 минут. Перед подачей посыпьте какао, украсьте печеньем и веточкой мяты. Приятного чаепития!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить шоколадный торт в микроволновке.

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