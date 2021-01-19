Красиво и вкусно: рецепт слоеного десерта без выпечки

Язык
Coinspot 19.01.2021
BTC/USD
36997.89
ETH/USD
1386.19
LTC/USD
161.28
НБУ 19.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Если давно хотите порадовать своих родных чем-то вкусненьким, но времени на выпечку у вас нет, запишите рецепт нежнейшего слоеного десерта, который легко готовится и выглядит очень красиво. Что нужно для приготовления?
десерты без выпечки / фото: prostovkysno
Ингредиенты: 500 мл молока, 140 г сахара, 100 г белого шоколада, 60 г сливочного масла, 30 г какао-порошка, 2 яйца, 6 ст. л. муки, 160 г печенья.
Для украшения: 4 ч. л. какао-порошка, 40 г печенья, 2-3 веточки мяты.
Способ приготовления: с помощью блендера взбейте яйца до однородной консистенции. В микроволновке или на небольшом огне растопите сливочное масло. Добавьте в него сахар, муку и тщательно перемешайте до однородной массы. Все это поставьте на небольшой огонь. Туда же влейте молоко и с помощью венчика хорошо перемешайте, потом добавьте белый шоколад и мешайте до его полного растворения. При постоянном помешивании тонкой струей влейте взбитые в блендере яйца. Варите пудинг до загустения.
Следующий шаг — разделите пудинг на две части. В одну добавьте какао-порошок и хорошо перемешайте, а другую часть оставьте какой есть. После этого, полученные массы наберите в одноразовые кондитерские мешки и дайте им остыть при комнатной температуре.
Тем временем возьмите печенье и сделайте из него крошку. Можно использовать любое, но идеально для десерта подойдет "Орео".
Теперь можно приступать к сборке десерта. Возьмите стакан, добавьте в него слой шоколадного пудинга, затем слой обычного, и так чередуйте. Потом отправьте десерт в холодильник на 30-40 минут. Перед подачей посыпьте какао, украсьте печеньем и веточкой мяты. Приятного чаепития!
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить шоколадный торт в микроволновке.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости