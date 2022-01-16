Как приготовить гренадин для коктейлей дома: простой рецепт

Гренадин – это универсальный гранатовый сироп, из которого можно приготовить более 50 коктейлей. А еще он отлично смешивается с горячими напитками. Как приготовить такое приложение на дому, читайте дальше на Радио MAXIMUM. Рецептом поделился блоггер annagod_distillery на своей странице в Instagram. Он отмечает, что настоящий гренадин – сладкий, терпкий и немного кисловатый. Это не мутная, алая жижа, с легким вишневым вкусом, которая просто окрашивает коктейли. Поэтому такой продукт следует готовить самостоятельно из качественных ингредиентов.

Гренади - фото из открытых источников

Рецепт гренадина в домашних условиях

Ингредиенты для гранатового сиропа:

гранатовый натуральный сок – 2 стакана;

сахар – 2 стакана;

гранатовая потока – 60 мл;

апельсиновая вода – 1 ч.л.

Ингредиенты для гранатовой патоки:

Натуральный гранатовый сок – 2 стакана;

Сахар – 1/4 стакана;

Лимонный сок – 1/2 ч.л.

Как приготовить гранатовую патоку

Сок, сахар и лимонный сок влейте в небольшую кастрюлю. Подогрейте эту смесь на среднем огне, постоянно помешивая деревянной ложкой, пока сахар полностью не растворится. Убавьте огонь и варите 45 минут. Тогда снимите готовую патоку из огня и дайте ей остыть.

Способ приготовления гренадина

В кастрюле смешайте гранатовый сок и сахар. Варите на среднем огне постоянно помешивая деревянной ложкой.

Когда сахар растворится, добавьте 60 мл ранее приготовленной мелассы и апельсиновую воду. Хорошо перемешайте и уберите из огня.

Как только гранатовый сироп охладится, перелейте его в бутылки и отправьте в холодильник на хранение.

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