Как приготовить идеальное пюре из молодого горошка: осенний рецепт от звездного кулинара

Сезон осенних овощей в разгаре, и готовить их можно как угодно – варить, тушить, запекать, готовить пюре и даже есть сырыми. О самых полезных из них читайте дальше на Радио MAXIMUM. Эксперты настоятельно советуют есть побольше сезонных овощей. В этот период следует налегать на тыкву, свеклу, морковь, сельдерей, капусту, бобовые. Лучшее большинство из них, конечно, есть в сыром виде, но также можно приготовить много вкусных и полезных блюд, среди которых есть и пюре.

Рецепт - фото из открытых источников

Кулинар Владимир Ярославский рассекретил в Instagram рецепт идеального пюре из молодого гороха. Кроме этого, он дал несколько советов:

горох лучше выбирать мелкий, молодой и свежий;



после варки дайте гороху остыть, а затем перебейте в блендере;

добавьте к блюду тимьян;

обязательно перетрите пюре через сито и не забудьте о сливочном масле;

можно в блюдо добавлять как воду, так и бульон.

зеленый горох – 400 г;



свежий шпинат – 60 г;

лук – 100 г;

сливочное масло – 50 г;

растительное масло – 15 г;

соль, перец – по вашему вкусу.

Способ приготовления:

Разморозьте горох, но лучше брать свежий и молодой.



Порежьте лук, переложите в сотейник и обжарьте на масле до готовности.

Добавить зеленый горошек, налейте воду или овощной бульон, посолите, поперчите и варите на медленном огне около 5-7 минут.

Тогда добавьте туда листья шпината, доведите до кипения, можно добавить чабрец, и сразу снимите с огня.

Дайте остыть, после чего переложите в блендер и взбейте до однородной массы.

Перетрите готовое пюре через сито, добавьте немного бульона или воды.

Подогрейте пюре и добавьте сливочное масло, можно еще посолить по вкусу.

Напомним, гренадин – это универсальный гранатовый сироп, из которого можно приготовить более 50 коктейлей. А еще он отлично смешивается с горячими напитками. Как приготовить такое приложение на дому, читайте дальше на Радио MAXIMUM. Рецептом поделился блоггер annagod_distillery на своей странице в Instagram. Он отмечает, что настоящий гренадин – сладкий, терпкий и немного кисловатый. Это не мутная, алая жижа, с легким вишневым вкусом, которая просто окрашивает коктейли. Поэтому такой продукт следует готовить самостоятельно из качественных ингредиентов.

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