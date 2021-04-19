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Главная Новости Досуг рецепты Чем заменить майонез: рецепты заправок для тех, кто худеет
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Чем заменить майонез: рецепты заправок для тех, кто худеет

Нутрициолог Екатерина Медушкина поделилась рецептами вкусных заправок, которые можно использовать вместо майонеза

сегодня, 12:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Основу майонеза составляют желтки и растительное масло, у которого очень высокая калорийность, поэтому этот продукт следует исключить из рациона тем, кто следит за своей фигурой. Однако заменить майонез можно более вкусными и полезными заправками.

Чем заменить майонез: рецепты заправок для тех, кто худеет

Чем можно заменить майонез (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram нутрициолог Екатерина Медушкина поделилась рецептами нескольких соусов, которые подойдут к любому блюду: 

Творожно-йогуртовый соус

Вам понадобятся такие продукты: 200 мл обезжиренного йогурта или кефира, 200 г зернистого творога, 2 вареных желтка, 2 ч. л. русской горчицы, 2 ч. л. лимонного сока, соль. Возьмите глубокую миску, смешайте в ней все ингредиенты, взбейте с помощью блендера. По консистенции соус должен напоминать майонез. 

Сметанный соус с горчицей

Подготовьте 2 вареных желтка, 200 г сметаны (жирность 10-15%), 1 с. л. дижонской горчицы, соль. Возьмите желтки, смешайте со сметаной, добавьте остальные компоненты и взбейте блендером до воздушной текстуры.  

Соус с творожным сыром и томатной пастой

Такая заправка хорошо подойдет для горячих бутербродов или пиццы. Для приготовления вам понадобятся: 100 г творожного сыра, 100 мл йогурта (без добавок), 1 ст. л. томатной пасты, соль, перец (по вкусу). Все ингредиенты смешайте и взбейте блендером. Также можно добавить зелень.

Напоминаем, какие ингредиенты нужны для приготовления вкусного, легкого и ароматного грибного соуса.

Многие хозяйки знают, что "магазинный" майонез достаточно калорийный и содержит мало полезных веществ. Если вы не хотите отказываться от этого соуса, тогда приготовьте его самостоятельно. Как это сделать, узнайте в нашем материале.


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