Быстро и легко: рецепт домашнего грибного соуса

Грибной соус — очень вкусный, легкий и ароматный, он обладает нежным вкусом и подходит ко многим вторым блюдам. Такой соус простой в приготовлении, поэтому с ним справится даже кулинар-новичок. Рецептом грибного соуса поделилось издание "Единственная".

грибной соус

Ингредиенты: 150 г шампиньонов, 1 большая луковица, 1 зубчик чеснока, 50 г сливочного масла, 400 мл сливок 15%, 1,5 ст. л. муки, 4 ст. л. растительного масла, соль-перец (по вкусу).

Способ приготовления: очистите лук и мелко его нарежьте, обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте нарезанные платинами грибы и измельченный чеснок. Жарьте до испарения жидкости. Переложите в блендер и немного измельчите.

На сухой сковороде обжарьте муку, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте. Влейте сливки, варите, помешивая на медленном огне до загустения. Далее добавьте в сковороду грибную массу, специи и варите еще 1-2 минуты.

Для приготовления грибного соуса вы можете использовать как белые, так и коричневые шампиньоны. Для рецепта лучше всего подходит растительное рафинированное масло, без запаха.

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