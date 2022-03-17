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Быстрый и сытный обед: рецепт фасоли с колбасками

Как в домашних условиях приготовить вкусное и питательное блюдо на обед: пошаговый рецепт приготовления фасоли с колбасками

сегодня, 01:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Фасоль — доступный, вкусный и полезный продукт, из которого можно приготовить множество блюд. Они обогатят организм витаминами и подарят чувство сытости, поэтому любителям бобовых точно стоит попробовать фасоль с колбасками. Что нужно для рецепта? 

Быстрый и сытный обед: рецепт фасоли с колбасками

Рецепт фасоли с колбасками (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 400 г консервированной фасоли, 2 колбаски, 80 г томатной пасты, 1 лук, петрушка, 1 свежий розмарин, соль, перец молотый (по вкусу), подсолнечное масло. 

Способ приготовления: лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите, так же как и петрушку, а листья розмарина отделите от стебелька. На сковородке обжарьте колбаски, с каждой стороны по 3-5 минут. Переложите их на тарелку и разрежьте на одинаковые кусочки по 1-1,5 см.

Возьмите глубокую сковородку, добавьте в нее растительного масла, а также лук и чеснок, потушите 2-3 минуты, постоянно помешивая. Добавьте туда колбаски и томатную пасту, посолите, поперчите блюдо. Тщательно перемешайте и потушите еще 5-7 минут, не закрывая крышкой. Потом добавьте фасоль, перемешайте ингредиенты. Закройте блюдо крышкой и потушите еще 5 минут. В конце добавьте петрушку и розмарин. Подавайте фасоль вместе с колбасками. Приятного аппетита!

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Источник: https://shuba.life/ru/recipes/1850-bystryj-uzhin-fasol-s-kolbaskami
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