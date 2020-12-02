Вкусно и быстро: как приготовить ленивые голубцы (ВИДЕОРЕЦЕПТ)

Если хотите порадовать членов своей семьи чем-то вкусненьким и необычным, тогда приготовьте ленивые голубцы. Это вкусное, питательное и нежное блюдо, которые удивит вас приятным вкусом. Что потребуется для рецепта?

ленивые голубцы | фото: chefmarket

Ингредиенты: 100 г риса, 500 г белокочанной капусты, 1 лук, 2 зубчика чеснока, 500 г фарша (говядина с курицей),1 яйцо, соль, черный перец, панировочные сухари.

Соус: 1 лук, 1 морковь, 2 помидора, 2-3 зубчика чеснока, 200 г сметаны, 500 мл кипяченой воды, лавровый лист, соль, перец.

Способ приготовления: возьмите рис, несколько раз промойте, положите в кастрюлю, залейте водой, добавьте соль и варите до полной готовности. Тем временем, мелким кубиком нарежьте капусту и лук. Капусту залейте кипятком, закройте крышкой и дайте настояться пару минут. Луковицу и 2 зубчика чеснока измельчите в блендере, добавьте к ним фарш, потом готовый рис, капусту (хорошенько ее отожмите), яйцо, щепотку соли и перца. Тщательно перемешайте ингредиенты и слегка отбейте, чтобы масса получилась более эластичной.

Возьмите форму для запекания, смажьте растительным маслом. В отдельную миску высыпьте панировочные сухари. Смочите слегка руки водой и начните формировать котлетки-голубцы. Обваляйте их в сухарях и выложите на противень. Отправьте в духовку на 20 минут, предварительно разогрев ее до температуры 190 градусов.

Тем временем, займитесь приготовлением соуса. Кубиками порежьте луковицу, а морковь и помидоры (без шкурки) натрите на крупной терке. В миску выложите сметану (жирностью 25%), залейте ее 500 мл горячей воды, перемешайте до однородной консистенции.

Поставьте разогреваться сковородку, смажьте ее растительным маслом, обжарьте в ней лук, морковь, томаты, добавьте измельченный чеснок, влейте сметану с водой, добавьте лавровый лист, соль и перец. Доведите до кипения и оставьте на 1 минуту, потом снимите с огня.

Достаньте из духовки свои голубцы, залейте их соусом и отправьте запекаться еще на 30-40 минут. После разложите на тарелку и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить ленивые вареники с картофелем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!