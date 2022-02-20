Рецепт быстрого и вкусного завтрака для прекрасного начала дня

Лаваш – просто чудо кулинарии. С ним можно сделать столько всего вкусного и через несколько минут получить закуску или полноценный завтрак. Если не знаете, что приготовить на завтрак, кроме овсянки и бутербродов, вы никогда не готовили лаваш с начинкой, пишет menunedeli.

Рецепт - фото из открытых источников

РУЛЕТИКИ ИЗ ЛАВАША С СЫРОМ



Ингредиенты:

1 лаваш



300 г твердого сыра

2 яйца

соль

молотый черный перец

Приготовление:



Разрежьте лаваш на полоски шириной кусочка творога. Сыр разделите на несколько ломтиков, выложите каждый на полоску лаваша и заверните рулетом. В сыр можно добавить помидоры и зелень. Венчиком взбейте яйца с солью и перцем. Смочите рулетики в яичную смесь и выложите на сухую горячую сковороду. Обжаривайте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны.

Напомним, лаваш со вкусной начинкой – желанная закуска на любом столе. Приготовить ее можно легко и быстро, а главное из доступных продуктов. Можете самостоятельно придумать, что завернут в лаваш, а можете воспользоваться нашими советами. фета + базилик + помидоры Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты: лаваш, сыр фета, помидор (достаточно 1 большого), 2-3 веточки базилика, маслины — 1/2 бан. листья салата, перец черный. Помидор и сыр нарежьте мелкими кубиками, маслины — тонкими колечками, листья салата порвите руками, листики базилика измельчите, а перчик (для любителей остренького) нарежьте как можно мельче. Ну, а дальше элементарно — выкладываем ингредиенты на лаваш в следующем порядке: сыр, маслины, листья салата, помидор, перец и базилик. Сворачиваем в рулет и нарезаем порционными кусочками. Приятного аппетита!

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