Вредные утренние привычки, что способствуют ожирению

То, как мы начинаем свой день, обычно сказывается на всем последующем дне. О своей продуктивности и самочувствии люди способны судить едва ли не сразу после пробуждения. Но все ли привычные для утра вещи такие полезные? Есть некоторые привычки, которые могут "помочь" набрать лишний вес, так что, возможно, от них следует отказаться.

Некоторые утренние привычки могут "помочь" набрать вес. Фото из открытых источников

1. Слишком длительный сон

Нормой сна для взрослого человека считается 7-8 часов в сутки. Постоянный недосып или же, наоборот, пересып могут стать причиной увеличения веса. Если вы спите слишком долго, то и завтракать будете поздно — а это влияет на ваш метаболизм.

Исследования утверждают, что люди, которые спали 9-10 часов ежедневно, на 21% больше подвержены ожирению, нежели люди, "отсыпающие" привычную норму.

2. Утро без воды

Вода — "двигатель" множества биологических функций в организме. Она непосредственно влияет на эффективность метаболизма, что позволяет уничтожаться большему количеству калорий. Недостаток воды может спровоцировать обезвоживание и замедлению обмена веществ. Как результат — ваша талия "растет". Так что лучше начинать свое утро со стакана теплой воды. И не забывайте пить воду на протяжении дня.

3. Неправильная еда

Завтрак является очень важным приемом пищи. Если вы с утра едите продукты, где много белка, это может помочь в борьбе с лишними "кэгэ". Но большинство людей игнорируют эту простую истину. Избегайте на завтрак блюд с высоким содержанием жиров и натрия. В противном случае — не жалуйтесь на вздутие, что будет "сопровождать" вас едва ли не весь день.

4. Просмотр утренних новостей во время еды

Конечно, с утра хочется узнать обо всем, что происходит в стране и мире. Но кушать "под телевизор" не рекомендуется. Эта привычка заставляет нас кушать больше, а жевать меньше, что опять же таки провоцирует рост веса. Ешьте медленно и внимательно, тщательно пережевывая пищу.

5. "Жирный" кофе

Кофеманы очень легко могут набрать вес, если будут пить по утрам любимый напиток с жирными сливками и сахаром. Если хотите похудеть, ограничьтесь темным кофе или же выберите любое растительное молоко — соевое, мигдальное и т.п.

6. Отсутствие тренировок

Исследования утверждают, что спортивные утренние тренировки помогают людям сжигать больше жира и способствуют похудению. К тому же, при физических нагрузках стимулируется кровообращение, а организм приобретает заряд бодрости. Делайте простую зарядку или бегайте — это поможет держать себя в форме.

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