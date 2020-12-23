«Время начать жизнь снова»: 10 цитат, которые сделают утро добрым

Правильное утро — залог хорошего настроения, бодрости и эффективности. Но для многих людей оно превращается в какой-то кошмар. Тяжелые мысли о том, что опять нужно идти работать просто угнетают, раздражают и отбивают любое желание радоваться предстоящему дню. Как это изменить?

как сделать утро добрым / фото: freepik

В первую очередь, научитесь ценить каждое мгновение, тогда вы будете расценивать утро как новую возможность сделать себя, свою жизнь и мир намного лучше. Помните, что успешные люди, как правило, ранние пташки. Период до момента пробуждения всего мира – самая важная, вдохновляющая и умиротворенная часть дня. Так что научитесь просыпаться намного раньше, чем привыкли, тогда у вас будет много времени, чтобы привести в порядок себя, свои мысли и планы на предстоящий день, а не делать это впопыхах.

Плюс ко всему, научитесь благодарить Вселенную за прекрасный новый день, за возможность заниматься любимым делом, видеться с родными людьми, получать бесценный опыт, путешествовать, развиваться и т.д. Поймите, с какими мыслями и чувствами вы стаете утром, так и пройдет ваш день.

Представляет подборку 10 цитат, которые помогут вам настроится на "правильную" волну и будут делать каждое ваше утро добрым.

"Каждое утро — это время начать жизнь снова" — Пауло Коэльо;

"Старые друзья уходят, новые появляются. Как и дни. Старые проходят, новые прибывают. Важно сделать их значимыми: значимый друг — значимый день" — Далай-Лама;

"Улыбнитесь себе в зеркало. Делайте так каждое утро, и вы заметите, какие огромные перемены случатся в вашей жизни" — Йоко Оно;

"Кто работает целый день, тому некогда зарабатывать деньги" — Джон Дэвисон Рокфеллер;

"Рецепт успеха: учись, пока остальные спят; работай, пока остальные болтаются без дела; готовься, пока остальные играют; и мечтай, пока остальные только желают" — Уильям А. Уард;

"Мысли как цветы: сорванные утром, они дольше остаются свежими" — Андре Жид;

"Планы на год составляй весной, планы на день — утром" — Китайская поговорка;

"Судите о своем здоровье по тому, как вы радуетесь утру и весне" — Генри Дэвид Торо;

"Когда вы просыпаетесь утром, подумайте о том, какая это драгоценная привилегия — быть живым: дышать, думать, наслаждаться, любить" — Марк Аврелий;

"Бывают такие дни, когда я могу говорить с кем угодно и о чем угодно. Просто потому, что утро было хорошее" — Питер Джексон;

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чего не стоит делать утром, чтобы не испортить себе день.

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