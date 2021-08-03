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Пять качеств, которые мужчины ценят в женщинах

Психологи определили несколько женских качеств, которые привлекают внимание мужского пола

сегодня, 15:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Сексуальная внешность или умение приготовить вкусный борщ? Успехи в карьере или зашкаливающий уровень IQ? Что же больше всего привлекает мужчин в женщинах?

Пять качеств, которые мужчины ценят в женщинах

Что мужчины ценят в женщинах (фото из открытых источников)

Она ухаживает за своей внешностью

Речь идет не о модельных параметрах, а обычном уходе: красивых и ухоженных ногтях, волосах, запахе. Все это цепляет взгляд мужчин. А если девушка не заботиться о своей внешности, то вряд ли парень захочет узнать ее внутренний мир. Для мужчины не важно, сколько стоят ваши туфли, сумка и другие beauty- и fashion-тонкости, ему хочется рядом видеть уверенную в себе девушку, излучающую сексуальность.

Она умеет быть счастливой

Если вы чувствуете себя несчастной и ждете, что вот-вот появится в вашей жизни мужчина, способный вас наконец-то осчастливить, — вы глубоко ошибаетесь. Мужчин привлекают женщины, которые умеют радоваться мелочам, сохраняют внутреннюю гармонию, несмотря на стрессы, страхи и одиночество.

Она не пытается изменить мужчину

Представители сильного пола не любят, когда их пытаются подстроить "под себя". Как бы это парадоксально не звучало, но, чтобы вдохновить мужчину на изменения, женщине нужно принять его таким, каким он есть. А для этого нужна мудрость и большое терпение. Однако, с такими женщинами мужчины действительно раскрываются и ради них готовы на большие поступки.

Она не стремится быть правой

Мужчины очень ценят женскую мудрость и способность уступать, идти на компромиссы. Ведь, как говорится, не тот счастлив, кто прав, а тот прав, кто счастлив.

Она умеет хвалить

Восхищение и похвала способны вдохновлять мужчину, придавать ему сил и желания действовать ради своей любимой. Одобрение им необходимо как воздух, даже если речь идет о крошечном забитом гвоздике.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как понять, что мужчине от женщины нужен толькосекс.


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Источник: https://elle.ua/otnosheniya/blog-ob-otnosheniyah/5-kachestv-kotoryie-mujchinyi-tsenyat-v-jenschinah/
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