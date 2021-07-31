Психолог рассказал, какая женщина обречена на одиночество

Женщина, которая обречена на одиночество может не только быть внешне непривлекательной для мужчин, но и иметь целый ряд других признаков. Семейный психолог Андрей Николаев на своей странице в Instagram рассказал, почему женщина может сама разрушать свое счастье.

Какие именно женщины обречены на одиночество / Фото: Depositphotos

— Внешняя скованность и неуверенность. Такую женщину можно легко выделить в толпе, ведь ее заниженная самооценка передается через походку, жесты, манеру поведения. Чтобы это исправить, нужно поработать над собой!

— Недовольное выражение лица. Если у женщины всегда недовольное лицо – это верный признак того что одиночество ее главный спутник в жизни.

— Неухоженный неопрятный внешний вид. Комментарии здесь излишни, ведь на женщину с неопрятным видом и грязной одеждой вряд ли кто-то обратит внимание.

— Вызывающая внешность, кричащая об активном поиске партнера.



— Неординарная внешность, странный образ. Может это и выглядит мило и интересно в юном возрасте, но для зрелой женщины этот признак станет фактором, отталкивающим потенциальных партнеров.





Напомним, что некоторые мужчины лишь притворяются влюбленными, чтобы заполучить женщину, когда она рассчитывает на серьезные отношения. Чтобы не попасться на уловки таких мужчин, психологи назвали несколько признаков, которые должны насторожить.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что каждая женщина мечтает встретить достойного мужчину, построить с ним крепкие отношения и в дальнейшем крепкую семью. Но есть определенные психологические установки, которые мешают ей достигнуть этой цели. Психологи рассказали, в чем может быть причина.

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