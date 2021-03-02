Пять знаков зодиака, которых в ближайшее время ждут приятные сюрпризы

С приходом весны в жизнь некоторых знаков зодиака придут приятные обновления. Об этом пишет практикующий астролог, член Международного Общества Астрологических Исследований США (ISAR) Татьяна Чайковская на своей странице в Facebook.

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Так, 2 и 3 марта прилив творческих сил и небывалой энергии почувствуют представители таких знаков: Рыбы, Скорпион, Рак, Телец, Козерог, а также те, чьи профессии связаны с модой и красотой, сладостями, украшениями, наукой, техникой, искусством и новыми технологиями.

"В этот период прелестницу Венеру приятно огорошит непредсказуемый Уран, который любит удивлять внезапно нагрянувшей любовью с первого взгляда или предложением руки и сердца, неожиданными финансовыми поступлениями и выигрышами, — пишет Чайковская. — Так что не теряйтесь – чудеса еще случаются!"

По прогнозу, в эти дни будет хорошее время для ученых, политиков, общественных деятелей, творческих личностей, шоуменов, торговцев предметами искусства. Кроме того, звезды сулят успешные косметические и косметологические процедуры. Астролог призывает ловить стрелы Амура и прислушиваться к звону монет.

Напомним, звезды предвещают небывалую удачу нескольким знакам зодиака. Узнайте, кому крупно повезет этой весной.

Ранее "Комментарии" сообщали, что март — это не только начало весны, а еще и начало нового этапа в отношениях для некоторых знаков зодиака. Чувства, которые созреют в душе, получат свое развитие в следующем месяце, но предчувствие любви может оказаться куда более приятным и сильным, чем само чувство.

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