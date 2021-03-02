Пять знаков зодиака, которых в ближайшее время ждут приятные сюрпризы

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
С приходом весны
в жизнь некоторых знаков зодиака придут приятные обновления. Об этом пишет
практикующий астролог, член Международного Общества Астрологических
Исследований США (ISAR) Татьяна Чайковская на своей странице в Facebook.
Фото из открытых источников
Так, 2 и 3 марта
прилив творческих сил и небывалой энергии почувствуют представители таких знаков:
Рыбы, Скорпион, Рак, Телец, Козерог, а также те, чьи профессии связаны с модой
и красотой, сладостями, украшениями, наукой, техникой, искусством и новыми
технологиями.
По прогнозу, в
эти дни будет хорошее время для ученых, политиков, общественных деятелей,
творческих личностей, шоуменов, торговцев предметами искусства. Кроме того,
звезды сулят успешные косметические и косметологические процедуры. Астролог
призывает ловить стрелы Амура и прислушиваться к звону монет.
Напомним, звезды
предвещают небывалую удачу нескольким знакам зодиака. Узнайте, кому крупно
повезет этой весной.
Ранее "Комментарии"
сообщали, что март — это не только начало весны, а еще и начало нового этапа в отношениях
для
некоторых знаков зодиака. Чувства, которые созреют в душе, получат свое
развитие в следующем месяце, но предчувствие любви может оказаться куда более
приятным и сильным, чем само чувство.
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