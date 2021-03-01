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Март станет судьбоносным для четырех знаков Зодика: кому повезет в любви в этом месяце

По мнению астрологов, март - один из наиболее благоприятных месяцев

сегодня, 08:44
Автор:

Елизавета Черных

Март — это не только начало весны, а еще и начало нового этапа в отношениях для некоторых знаков Зодиака. Чувства, которые созреют в душе, получат свое развитие в следующем месяце, но предчувствие любви может оказаться куда более приятным и сильным, чем само чувство, передает ТСН. 

Март станет судьбоносным для четырех знаков Зодика: кому повезет в любви в этом месяце

Каким знакам Зодиака повезет в любви в марте - фото из открытых источников

Телец (21.04 – 21.05)

По прогнозу астрологов, Тельцам необходимо обратить внимание на человека, который уже давно находится в их окружении, однако отличается скромностью и порядочностью. Роман, который вспыхнет у представителей этого знака Зодиака, вероятнее всего будет иметь продолжение, вплоть до брака и создания семьи. Сами Тельцы будут очень удивлены, почему так долго они с равнодушием относились к этому человеку.  

Близнецы (22.05 – 21.06)

В этом месяце Близнецы будут пользоваться небывалой популярностью и привлекательностью в глазах противоположного пола. Большинство новых знакомств, могут оказаться не более, чем флиртом, однако, по мнению астрологов, у представителей этого знака есть большая вероятность встретить свою судьбу в марте. Именно это чувство можно будет назвать любовью с первого взгляда. 

Весы (24.09 – 23.10) 

Звезды пророчат Весам принятие важных решений, которые будут связаны либо с заключение брака, либо расставанием. Астрологи считают, что именно перед таким выбором представителей этого знака Зодиака может поставить их вторая половинка, которая устала находиться в неопределенном положении. 

Козерог (22.12 – 20.01) 

В марте Козероги обретут возможность перезагрузить отношения: второе дыхание, которое откроется в результате, даст возможность пережить им очередной – уже неизвестно какой по счету – медовый месяц, что, в свою очередь, вдохновит представителей знака на новые профессиональные успехи. 

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что согласно прогнозу астрологов, пяти знакам Зодиака удастся изменить свою жизнь в 2021 году, который проходит под покровительством Белого Металлического Быка. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/lady/astrologiya/kakim-znakam-zodiaka-povezet-v-lyubvi-v-marte-2021-goda-1734421.html
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