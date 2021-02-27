Удача уже у вас в руках: кому из знаков зодиака повезет этой весной

До наступления весны осталось совсем немного. Эта пора пробуждения станет отличным стартом для пяти знаков зодиака. Астрологи рассказали, что март и апрель в этом год чуть ли не самые лучшие месяцы. Все дело в том, что до 27 апреля не будет ни одной ретроградной планеты. Узнайте, кому же больше всех повезет весной 2021 года!

Гороскоп на весну. Фото из открытых источников

Овен

Ваша энергия, желание и сила воля будут вознаграждены по заслугам, а благоприятное расположение планет принесет колоссальный успех. Весна этого года для вас – это постоянное везение и море положительных изменений. Чтобы все это получить вам придется только действовать. Не бойтесь выходить из зоны комфорта! Для вас будут открыты все двери во всех сферах жизни.

Близнецы

Избавьтесь от рамок и на полную проявите вашу харизму, обаяние и дружелюбие. Особую удачу звезды пророчат в любовной сфере. Но и с финансами все буде в полном порядке, а на работе – могут появиться приятные бонусы. Если же вы в поиске места деятельности, то не переживайте, этой весной вам точно повезет!

Лев

Весна выдастся для вас насыщенной и захватывающей. Пожалуй, вы будете успешны, как никогда за последние пару лет. Звезды очень щедры. Вас ждет взаимная любовь, судьбоносные встречи, полезные знакомства, карьерные победы или огромный успех в сфере обучения.

Дева

Наконец-то в вашей жизни начинается белая полоса. Готовьтесь: уже в марте на вас посыплются интересные предложения по работе. Будьте объективны и выбирайте самое лучшее. Кроме того, звезды дают добро на совершение дорогостоящих покупок. Проявите финансовую грамотность. Вложение в бизнес или обучение новым навыком будет успешным. Оставайтесь трудолюбивыми, но не авантюрными, и тогда вас ждет успех!

Водолей

Завидная интуиция – вот такой подарок вам несет грядущая весна. Ваше чутье не подведет в решении самых разных и сложных задач и трудностей. Первые два весенних месяца сулят приятные события как в любви, так и в кошельке. Можете заняться новым хобби и ждать интересных знакомств!

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