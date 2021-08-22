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От чего никогда нельзя отказываться ради отношений

Эксперты назвали несколько вещей, от которых нельзя отказываться ради своего партнера и ваших взаимоотношений

сегодня, 20:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Отношения — вещь сложная, и состоит она не только с романтических свиданий и ухаживаний, ведь в паре важно научиться принимать друг друга со всеми странностями и недостатками. И если партнер вас действительно любит, то примет вас полностью, со всеми несовершенствами. Для того чтобы сохранить в отношениях свою личность, никогда не отказывайтесь от следующих вещей:

От чего никогда нельзя отказываться ради отношений

Чем нельзя жертвовать, находясь в отношениях / Фото: rawpixel.com/Pexels

Отношений с семьей и друзьями

Неприемлемо, когда ваш любимый человек ставит вас перед выбором: либо я, либо твои друзья/семья. Как построить с ним надежные и крепкие отношения, если он не хочет найти общий язык с вашими близкими людьми? 

Цели и амбиции

Не стоит в отношениях подавлять амбиции и цели друг друга, особенно, если они отличаются. Не позволяйте любимому человеку препятствовать вам добиваться своей мечты, наоборот, он должен поддерживать вас во всех начинаниях. 

Ваши убеждения и ценности

Не позволяйте партнеру навязывать вам свои какие-то убеждения и ценности, например, касательно религии, политики и прочих тем. Ваш избранник может думать совсем иначе, чем вы, но важно научиться принимать и уважать его взгляды. Если вас стараются переделать или навязать свое мнение — уходите из таких отношений.

Напомним, что психологи назвали пять признаков, которые помогут определить, что партнер в отношениях вас просто использует.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чтобы отношения приносили радость и комфорт, над ними необходимо постоянно работать. Но это не значит, что влюбленные должны проводить 24 часа в сутки вместе, наоборот, нужно научиться отдыхать друг от друга. И в этом есть масса преимуществ.


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Источник: https://flytothesky.ru/ot-chego-nikogda-nelzya-otkazyvatsya-radi-otnoshenij/
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