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Названы самые подлые знаки Зодиака

Близнецы - двойственная натура, которая склонна к переменам мыслей и настроения

сегодня, 01:30
Автор:

Елизавета Черных

Представители некоторых знаков Зодиака склонны к подлости или лицемерию. Астрологи рассказали, к кому из представителей зодиакального круга стоит стоит присмотреться, прежде чем заводить близкие отношения или делиться тайнами. Об этом пишет "Профиль" со ссылкой на Daily Horo.

Названы самые подлые знаки Зодиака

Самые подлые знаки Зодиака - фото из открытых источников

Львы

Представители этого знака являются импульсивными и часто совершают необдуманные поступки. Львы могут расправляться безжалостно с людьми, которые их в чем-то разочаруют. В таких случаях они могут пойти на коварство и подлость. 

Скорпион

Астрологи говорят, что подлость у Скорпионов в крови. Представители этого знака хитры и могут давить морально. Если во время общения Скорпион почувствует слабость, он вероятно воспользуется этим для своего же блага. 

Близнецы

А вот самым подлым астрологи называют этот знак Зодиака. Близнецы — двойственная натура, которая склонна к переменам мыслей и настроения. Представители этого знака Зодиака часто неоднозначно реагируют на события, впрочем, саму их реакцию очень сложно предугадать. Неожиданность — один из их козырей. 

Напомним, что известный астролог Павел Глоба рассказал, представители каких знаков Зодиака могут рассчитывать на финансовое везение во втором летнем месяце. По словам специалиста, на них может обрушиться богатство.

Также в материале нашего издания можно прочитать, что согласно астрологии, каждый знак зодиака по-разному реагирует на разрыв. Знакам огня легко оставить прошлое позади, в то время как для водных стихий гороскопа мир заканчивается вместе разрывом отношений. Существуют знаки зодиака, которые плохо переносят расставание. 


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Источник: https://profile.ru/news/lifestyle/obmanut-i-zabudut-samye-podlye-znaki-zodiaka-vychislili-astrologi-884092/
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