Как расстаются Знаки зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак (часть 1)

Все мы мечтаем об идеальной любви, в которой обе стороны любят одинаково. Но не всегда получается, как мы мечтаем, бывают расставания болезненные, особенно когда ты видишь, что бывший не оплакивает тебя и не особенно то страдает. Согласно астрологии, каждый знак зодиака по-разному реагирует на разрыв. Знакам огня легко оставить прошлое позади, в то время как для водных стихий гороскопа мир заканчивается вместе разрывом отношений. Существуют знаки зодиака, которые плохо переносят расставание.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Овен

Овен – молодой знак зодиака, и может показаться иногда немного инфантильным. Немного темпераментен, страстен, он может говорить сгоряча, но его доброе сердце может сразу все простить. Но все-таки он предпочитает бросить, а не быть брошенным, поэтому, как правило, он первый инициирует разрыв. Уходит гордо и без злобы, но так же быстро сожалеет о своих решениях. Овны чаще всего после быстрого разрыва снова возвращаются к своим бывшим, только от вас зависит, принимать его или нет.

Телец

Тельцом управляет Венера, и это его погибель. Он прирожденный Ромео (ну, или Джульетта). Обычно ему трудно завязать отношения, потому что он любит встречаться с несколькими и не может определиться с конкретным спутником. Он стремится к долгосрочным отношениям, до самого конца борется за партнерство. К сожалению, расставание с ним имеет тяжелые последствия. Расставание для Тельца бескомпромиссно. Они будут притворяться близкими друзьями, скрывая боль и тоску. Если их будет презирать бывший возлюбленный, а причина расставания – измена, они непременно начнут мстить. Отсутствие ответных шагов действует на них как красная тряпка – ожидайте худшего.

Близнецы



Близнецы по натуре имеют двойственный характер и в любви могут быть изменчивы их настроение меняется и соответственно его отношение к вам. Когда Близнецы не состоялись в отношениях, легко узнать – они сразу переходят на темную сторону силы. Затем они совершают поступки, которые вряд ли кто-то простит партнеру. Более того, они ненавидят конфронтацию, поэтому избегают бурного разрыва. Они предпочитают уйти тихо и в конце концов обратить всю эту историю в свою пользу.

Рак



Рак кажется сильным и непроницаемым, а на самом деле он ранимый и чувствительный в любви. Ему нужно время, чтобы начать вам доверять, поэтому ему непросто вступить в серьезные отношения. Он будет создавать отношения только тогда, когда чувствует себя в безопасности вами. Тогда он хочет, чтобы эта любовь длилась вечно. Романтичный Рак имеет искренние чувства и всегда будет бороться за свою половину. Однако, когда его партнерша разбивает ему сердце, его поведение изменится на противоположное в мгновение ока. Он разорвет контакт, удалит любовника из социальных сетей и будет последовательным в своих действиях. Если он будет злиться на вас – ожидайте поток сплетен и клеветы в свой адрес.

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