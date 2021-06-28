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Неожиданное богатство: астролог назвал знаки Зодиака, которых ждет финансовый успех в июле

Материальное благополучие ожидает Близнецов, Дев, Козерогов и Водолеев

28 июня 2021, 23:45
Автор:

Елизавета Черных

Известный астролог Павел Глоба рассказал, представители каких знаков Зодиака могут рассчитывать на финансовое вещение во втором летнем месяце. По словам специалиста, на них может обрушиться неожиданное богатство, пишет "Профиль".

Неожиданное богатство: астролог назвал знаки Зодиака, которых ждет финансовый успех в июле

Астролог назвал знаки Зодиака, которых ждет финансовый успех в июле - фото из открытых источников

Близнецы

Уже в ближайшие несколько дней представители этого знака смогут получить высокую оценку своих трудов. Скорее всего, считает астролог, успех будет исчисляться деньгами. Но Близнецы должны оставаться "с головой на плечах" и в этот период сосредоточиться на семейных отношений. 

Дева

Перемены к лучшему в финансовом плане ожидают и Дев. Чтобы достичь материального успеха, им нужно долго и упорно трудиться. Главное — направить выгоду в правильное русло. Астролог также предупреждает Дев о провокациях, которые может принести июль. Он советуют не обращать внимание на раздражение. 

Козерог

В ближайшее время в карьере Козерогов могут состояться резкие перемены. Вероятно, что люди этого знака Зодиака захотят изменить сферу трудовой деятельности. В эту сложную минуту выбора Козероги могут рассчитывать на поддержку своих друзей. Астролог рекомендует не оставлять эту заботу без внимания. 

Водолей

Водолеям, по словам Глобы, может поступить выгодное предложение. Необходимо, чтобы представители этого знака Зодиака не испугались и смело шли на "риск". Такой подход будет способствовать быстрому развитию дел, а их успех будет исчисляться деньгами. 

Ранее портал "Комментари" писал, что у представителей каждого из знаков Зодиака есть собственный триггер, который может сулить о конце отношений. Астрологи рассказали, что ни при каких условиях не стоит делать в отношениях разными знаками.



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Источник: https://profile.ru/news/lifestyle/neozhidannoe-bogatstvo-pavel-globa-nazval-znaki-zodiaka-kotorye-zhdet-finansovyj-uspeh-v-ijule-886611/
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