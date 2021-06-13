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Названы пары знаков Зодиака, которые абсолютно несовместимы

Эти знаки Зодиака не смогут ужиться вместе

сегодня, 15:45
Автор:

Елизавета Черных

Существуют пары знаков Зодиака, которые имеют меньше всего шансов построить романтические отношения. Астрологи уверяют, что они скорее возненавидят друг друга, чем полюбят. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Клубер. 

Названы пары знаков Зодиака, которые абсолютно несовместимы

Названы пары знаков Зодиака, которые абсолютно несовместимы - фото из открытых источников

Овен и Козерог

Астрологи отмечают, что Козероги — любители конкурировать, однако в схватке с Овнами могут серьезно пострадать, поскольку это огненный знак, который отличается настойчивостью, целеустремленностью и готов "сносить" все на своем пути. 

Лев и Телец

У представителей этих знаков Зодиака часто возникают конфликты из-за гордости Льва и упрямства Тельца. В случае возникновения ссоры каждый из них пожелает оставить последнее слово за собой. Астрологи сравнивают такой союз с темпераментной итальянской парой. 

Рыбы и Близнецы

Если представители знака Близнецы не получают того, чего желают, то их гнев может стать чудовищным. А вот Рыбам нужно знать, что их партнер всегда подставит плечо помощи и они всегда могут на него положиться. В подобных моментах они и могут столкнуться с преградами на пути к романтическим отношениям. 

Скорпион и Стрелец

Из-за того, что представители обоих знаков Зодиака очень эгоистичны, астрологи полагают, что их союз обречен. Эта черта характера часто будет приводить к серьезным конфликтам и скандалам. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что, по мнению астролога Павла Глобы, в текущий 2021 год представителей некоторых знаков Зодиака ждут непростые события в жизни.

В материале нашего издания также можно прочитать, что многие относятся к гороскопам с осторожностью, однако астрологи уверяют, что планеты могут влиять не только на явления природы. К примеру, фаза Луны накладывает отпечаток на настроение человека, а движение других планет — на характер.


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Источник: https://window.unian.net/nazvany-pary-znakov-zodiaka-kotorye-absolyutno-nesovmestimy-11452072.html?_gl=1*vxdtj1*_ga*MTAyNzQzMTE1Ny4xNjIxNjA3ODA4*_ga_P6EEJX21DY*MTYyMzU4MTc1OS43MS4xLjE2MjM1ODQzMjcuNTg.*_ga_JLSK4Y8K67*MTYyMzU4MTc1OS43MS4xLjE2MjM1ODQzMjcuNTg
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