Многие относятся к гороскопам с осторожностью, однако астрологи уверяют, что планеты могут влиять не только на явления природы. К примеру, фаза Луны накладывает отпечаток на настроение человека, а движение других планет — на характер.

Астрологи назвали идеальные пары среди знаков Зодиака - фото из открытых источников

Зная основные черты знаков Зодиака, астрологи назвали идеальные пары, в которых люди буквально созданы друг для друга, пишет издание "Профиль".

Лев и Стрелец

Секретом счастливых отношений представителей этих знаков является одна стихия. Льву и Стрельцу нравятся огонь и страсть, что делает их яркой парой. Несмотря на частые ссоры, они являются достаточно крепкой парой, которая верит, что истина рождается именно в споре.

Весы и Близнецы

Представители этих знаков Зодиака также олицетворяют одну стихию, поэтому их союз зачастую гармоничен и крепок. У этой пары можно поучиться взаимопониманию.

Кроме того, Близнецы сдержанны, как и их партнер, поэтому этим людям удается решать проблемы без ссор и конфликтов.

Водолей и Весы

Эти знаки зодиака достаточно эпатажны. Кроме того, они совершенно не заботятся о мнении окружающих. Их отношения могут быть экстравагантными, но они имеют некую мистическую составляющую. Важным в отношениях для них является эмоциональный комфорт, при наличии которого они остаются вместе до конца.

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