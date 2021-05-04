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Елизавета Черных
Многие относятся к гороскопам с осторожностью, однако астрологи уверяют, что планеты могут влиять не только на явления природы. К примеру, фаза Луны накладывает отпечаток на настроение человека, а движение других планет — на характер.
Астрологи назвали идеальные пары среди знаков Зодиака - фото из открытых источников
Зная основные черты знаков Зодиака, астрологи назвали идеальные пары, в которых люди буквально созданы друг для друга, пишет издание "Профиль".
Лев и Стрелец
Секретом счастливых отношений представителей этих знаков является одна стихия. Льву и Стрельцу нравятся огонь и страсть, что делает их яркой парой. Несмотря на частые ссоры, они являются достаточно крепкой парой, которая верит, что истина рождается именно в споре.
Весы и Близнецы
Представители этих знаков Зодиака также олицетворяют одну стихию, поэтому их союз зачастую гармоничен и крепок. У этой пары можно поучиться взаимопониманию.
Кроме того, Близнецы сдержанны, как и их партнер, поэтому этим людям удается решать проблемы без ссор и конфликтов.
Водолей и Весы
Эти знаки зодиака достаточно эпатажны. Кроме того, они совершенно не заботятся о мнении окружающих. Их отношения могут быть экстравагантными, но они имеют некую мистическую составляющую. Важным в отношениях для них является эмоциональный комфорт, при наличии которого они остаются вместе до конца.
Ранее портал "Комментарии" писал о четырех знаках Зодиака, которые могут похвастаться сильным иммунитетом.
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