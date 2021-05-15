По мнению астролога Павла Глобы, текущий 2021 год представителей некоторых знаков Зодиака ждут непростые события в жизни, пишет издание "Профиль".

Астролог предупредил четыре знака Зодиака о больших проблемах в 2021 году - фото из открытых источников

Овен

Со слов астролога, 2021 год для Овнов окажется непростым — он принесет немало трудностей и проблем. Однако, если им удастся преодолеть невзгоды — представителей этого знака ждет успех.

Лев

Львы в этом году встретятся с проблемами во множестве сфер жизнедеятельности. Представители этого знака Зодиака, по мнению специалиста, должны собрать всю силу в кулак и действовать. Нужно опасаться всевозможных рисков и необдуманных решений, а все происходящее принимать со смелостью и мудростью.

Скорпион

Скорпионам необходимо в 2021 году опасаться неприятных и токсичных людей, поскольку они будут заражать негативом и сомнениями. Астролог не исключает и случаи манипуляции над Скорпионами.

Козерог

Специалист считает, что неприятные встречи с токсичными людьми могут в 2021 году ждать и Козерогов. Они будут блокировать удачу, а также будут обузой на пути достижения целей. По этой же причине у представителей данного знака Зодиака могут пойти крахом намеченные планы.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что многие относятся к гороскопам с осторожностью, однако астрологи уверяют, что планеты могут влиять не только на явления природы. К примеру, фаза Луны накладывает отпечаток на настроение человека, а движение других планет — на характер. Зная основные черты знаков Зодиака, астрологи назвали идеальные пары, в которых люди буквально созданы друг для друга. Читайте в нашем материале.

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