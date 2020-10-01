Магия полнолуния: у каких знаков зодиака белая полоса начнется уже сейчас

С энергетической точки зрения полнолуние, которое начнется уже завтра, 2 октября, — это довольно непростой период. Однако есть люди, чьи жизни именно сейчас круто поменяются к лучшему. По данным астрологов, вместе с полнолунием начнется белая полоса у представителей четырех знаков зодиака. Среди них Телец, Рак, Весы и Водолей, пишет портал Slovofraza.

Влияние полнолуния на знаки зодиака. Фото: blitz.if.ua

Телец

Именно сейчас Тельцам, которые давно не решались начать собственное дело, нужно действовать. Любой риск пойдет им только на пользу, да еще и принесет приятные бонусы. Представители этого знака зодиака в последнее время все сильнее погружались в рутину. Пришло время вырваться из этого круговорота. Иначе есть риск остаться там надолго.

Рак

Ракам можно смело пробовать свои силы в чем-то абсолютно для них новом. Сейчас они отлично генерируют идеи. Лучшие из них необходимо где-то записать и затем начинать двигаться к поставленной цели. Кстати, лучше взять себе кого-то в помощники.

Весы

Уже самого утра 2 октября Весы ощутят некое облегчение и хорошее настроение. Проблемы буквально исчезнут в никуда. А вот окружающие начнут относиться к представителям этого знака зодиака намного внимательнее.

Водолей

Водолеям полнолуние подарит шанс кардинально изменить свою жизнь к лучшему. Их мудрость поможет избавиться от всего ненужного, что не позволяет сейчас оторваться от земли. К тому же рядом с Водолеями появится человек, который станет либо надежным деловым партнером, либо любящей второй половинкой.

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