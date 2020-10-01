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Главная Новости Досуг психология Сразу два полнолуния в октябре: астрологи рассказали, чем опасно такое явление
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Сразу два полнолуния в октябре: астрологи рассказали, чем опасно такое явление

Два полнолуния за месяц - крайне редкое явление, которое случается раз в два-три года

сегодня, 09:09
Автор:

Виолетта Комаровская

Астрологи предупредили об опасности октябрьских полнолуний. В этом месяце их будет сразу два, и это может негативно отразиться на энергетическом поле человека, сообщает портал Slovofraza. 

Сразу два полнолуния в октябре: астрологи рассказали, чем опасно такое явление

Полнолуние. Фото: pixabay.com

Два полнолуния за месяц случаются довольно редко — раз в два или даже три года. В этот раз первое из них произойдет уже в пятницу, 2 октября. Второе следует ждать уже в конец месяца — 31 октября. 

Такое явление не только редкое, но и довольно опасное для человека. Оно приводит к диссонансу энергетических волн. Сначала одно полнолуние расшатывает сильно энергетическое поле, второе же пробивает защиту окончательно. Человек становиться буквально беззащитным перед любыми воздействиями. 

Масла в огонь добавляет тот факт, что первое Полнолуние будет в знаке Овен, а это само по себе очень опасное сочетание. Чтобы не стать его жертвой, нужно подавлять в себе вспышки агрессии и не бросать слов на ветер. Также в этот период не стоит начинать новых дел, лучше завершить старые. 

Второе полнолуние пройдет под знаком Тельца. Из-за этого могут возникать проблемы с техникой, а все амбициозные планы будут рушиться на глазах. К слову, дальние поездки тоже лучше на этот период не назначать. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие знаки зодиака получат сказочную прибыль в октябре.


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