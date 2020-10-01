Сразу два полнолуния в октябре: астрологи рассказали, чем опасно такое явление

Астрологи предупредили об опасности октябрьских полнолуний. В этом месяце их будет сразу два, и это может негативно отразиться на энергетическом поле человека, сообщает портал Slovofraza.

Полнолуние. Фото: pixabay.com

Два полнолуния за месяц случаются довольно редко — раз в два или даже три года. В этот раз первое из них произойдет уже в пятницу, 2 октября. Второе следует ждать уже в конец месяца — 31 октября.

Такое явление не только редкое, но и довольно опасное для человека. Оно приводит к диссонансу энергетических волн. Сначала одно полнолуние расшатывает сильно энергетическое поле, второе же пробивает защиту окончательно. Человек становиться буквально беззащитным перед любыми воздействиями.

Масла в огонь добавляет тот факт, что первое Полнолуние будет в знаке Овен, а это само по себе очень опасное сочетание. Чтобы не стать его жертвой, нужно подавлять в себе вспышки агрессии и не бросать слов на ветер. Также в этот период не стоит начинать новых дел, лучше завершить старые.

Второе полнолуние пройдет под знаком Тельца. Из-за этого могут возникать проблемы с техникой, а все амбициозные планы будут рушиться на глазах. К слову, дальние поездки тоже лучше на этот период не назначать.

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