Гороскоп любви: кому повезет в личной жизни в октябре

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Виолетта Комаровская
Романтическое настроение может внезапно посещать не только весной. Во власти Амура в октябре окажутся представители знаков зодиака Стрелец, Близнецы и Рыбы. Такой прогноз на месяц сделали астрологи, передает МК.
Любовный гороскоп на октябрь
Близнецы
В средине осени представителей этого знака зодиака ждет множество знакомств. Некоторые из них могут оказаться судьбоносными. Самое важное — не бояться открываться и быть максимально искренними. Для будущей совместной жизни лучше искать человека, который будет силен духом, но при этом сможет оставаться нежным и заботливым. Также Близнецам стоит дать шанс старым знакомым, с которыми связь по каким-то причинам прервалась.
Стрелец
Октябрь сулит Стрельцам множество прекрасных вечеров в приятной компании. Один из таких может стать началом бурного романа. Но важно найти человека, рядом с которым будет максимально комфортно.
Рыбы
Средина осени будет полна романтики как у пока одиноких Рыб, так и у тех, которые уже нашли свою вторую половинку. Повнимательнее нужно присмотреться к своему окружению. Не исключено, что родственная душа находится совсем близко. Ради такого человека захочется идти вперед, покорять вершины и развиваться.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, каким знакам зодиака обычно не везет в любви.
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