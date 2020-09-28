Гороскоп любви: кому повезет в личной жизни в октябре

Романтическое настроение может внезапно посещать не только весной. Во власти Амура в октябре окажутся представители знаков зодиака Стрелец, Близнецы и Рыбы. Такой прогноз на месяц сделали астрологи, передает МК.

Любовный гороскоп на октябрь

Близнецы

В средине осени представителей этого знака зодиака ждет множество знакомств. Некоторые из них могут оказаться судьбоносными. Самое важное — не бояться открываться и быть максимально искренними. Для будущей совместной жизни лучше искать человека, который будет силен духом, но при этом сможет оставаться нежным и заботливым. Также Близнецам стоит дать шанс старым знакомым, с которыми связь по каким-то причинам прервалась.

Стрелец

Октябрь сулит Стрельцам множество прекрасных вечеров в приятной компании. Один из таких может стать началом бурного романа. Но важно найти человека, рядом с которым будет максимально комфортно.

Рыбы

Средина осени будет полна романтики как у пока одиноких Рыб, так и у тех, которые уже нашли свою вторую половинку. Повнимательнее нужно присмотреться к своему окружению. Не исключено, что родственная душа находится совсем близко. Ради такого человека захочется идти вперед, покорять вершины и развиваться.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, каким знакам зодиака обычно не везет в любви.

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