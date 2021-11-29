Когда пора заканчивать отношения: назван верный признак

Многим людям достаточно тяжело принять тот факт, что отношения не сложились и пора двигаться дальше. Некоторые пытаются все вернуть и исправить ошибки, но психолог Джеймс Прис назвал один сигнал, который точно подскажет, что эти отношения не для вас.

Когда пора отпустить отношения (фото из открытых источников)

Эксперт, специализирующийся на семейных отношениях, утверждает, что точно знает, когда отношения пора заканчивать. "Если вы постоянно ловите себя на мысли, каким бы могло быть свидание с тем или иным человеком, значит, ваши нынешние отношения уже закончились", — утверждает он. Да, многие из нас иногда мечтают о романе или свидании со знаменитостью, но если вы постоянно фантазируете о других мужчинах или женщинах, то стоит спросить себя, почему вы это делаете. И, скорее всего, честный ответ будет в том, что ваши собственные отношения не дают вам чего-то по-настоящему важного".

Джеймс отмечает, что завершать отношения и уходить в неизвестность всегда страшно. Но надо помнить, что таким образом вы даете себе шанс найти кого-то, кто действительно сделает вас счастливым.

Напомним, что каждый хочет построить крепкие и доверительные отношения, а, чтобы это сделать, нужно стараться обоим партнерам. Но бывает и так, что один любит, а другой просто пользуется этой любовью. Психологи назвали признаки, указывающие на то, что в отношениях вас просто используют.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что отношения — вещь сложная, и состоит она не только с романтических свиданий и ухаживаний, ведь в паре важно научиться принимать друг друга со всеми странностями и недостатками. И если партнер вас действительно любит, то примет вас полностью, со всеми несовершенствами. Для того чтобы сохранить в отношениях свою личность, никогда не отказывайтесь от следующих вещей.

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