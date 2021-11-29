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Как понять, что в отношениях вас используют: 5 признаков

Психологи назвали несколько признаков, которые помогут понять, что в отношениях вас используют

сегодня, 00:10
Автор:

Светлана Шкурупий
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Каждый хочет построить крепкие и доверительные отношения, а, чтобы это сделать, нужно стараться обоим партнерам. Но бывает и так, что один любит, а другой просто пользуется этой любовью. Психологи назвали признаки, указывающие на то, что в отношениях вас просто используют.

Как понять, что в отношениях вас используют: 5 признаков

Как понять, что партнер вас использует / Фото: Pexels.com

Вы каждый раз платите

Некоторые партнеры состоят в отношениях, потому что им это выгодно, в частности в финансовом плане. И это касается не только девушек, но и парней. Если вы постоянно платите за все, то это может быть одним из признаков, что вас используют. Эксперты предлагают устроить проверку. Во время очередного похода в кафе скажите, что не можете оплатить счет и посмотрите на реакцию своего партнера. Она поможет определить, используют вас в отношениях или нет. 

Односторонние разговоры

Если большинство ваших разговоров начинаются с нее/него и этим заканчиваются, то это может быть "тревожным" звоночком. Вполне вероятно, что партнер совершенно не интересуется вашей жизнью и тем, что в ней происходит. 

Вы в режиме спасителя

В каждых отношениях должна быть взаимопомощь. Начните беспокоиться, когда ваш партнер постоянно просит о помощи, и вы ее оказываете всегда даже когда вам это неудобно. А вот он никогда не находит времени, чтобы выручить вас. 

В отношениях отсутствует слово "Спасибо"

Слова благодарности чрезвычайно важны в отношениях, даже если речь идет о какой-то мелочи, скажите своему партнеру "спасибо". Если же благодарность полностью отсутствует, зато есть претензии, тогда стоит призадуматься.

Ваши эмоциональные потребности никогда не удовлетворяются

В отношениях каждый из вас должен время от времени прислушиваться к эмоциональным потребностям друг друга. Однако, если это не так, – стоит забеспокоиться. К примеру, она/он всегда отсутствует, когда вам нужно просто выговориться.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как улучшить отношения за 60 секунд.


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Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/relationships/love-sex/signs-that-you-are-being-used-in-your-relationship/photostory/87875088.cms
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