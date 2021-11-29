Как понять, что в отношениях вас используют: 5 признаков

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Светлана Шкурупий
Каждый хочет построить крепкие и доверительные отношения, а, чтобы это сделать, нужно стараться обоим партнерам. Но бывает и так, что один любит, а другой просто пользуется этой любовью. Психологи назвали признаки, указывающие на то, что в отношениях вас просто используют.
Как понять, что партнер вас использует / Фото: Pexels.com
Вы каждый раз платите
Некоторые партнеры состоят в отношениях, потому что им это выгодно, в частности в финансовом плане. И это касается не только девушек, но и парней. Если вы постоянно платите за все, то это может быть одним из признаков, что вас используют. Эксперты предлагают устроить проверку. Во время очередного похода в кафе скажите, что не можете оплатить счет и посмотрите на реакцию своего партнера. Она поможет определить, используют вас в отношениях или нет.
Односторонние разговоры
Если большинство ваших разговоров начинаются с нее/него и этим заканчиваются, то это может быть "тревожным" звоночком. Вполне вероятно, что партнер совершенно не интересуется вашей жизнью и тем, что в ней происходит.
Вы в режиме спасителя
В каждых отношениях должна быть взаимопомощь. Начните беспокоиться, когда ваш партнер постоянно просит о помощи, и вы ее оказываете всегда даже когда вам это неудобно. А вот он никогда не находит времени, чтобы выручить вас.
В отношениях отсутствует слово "Спасибо"
Слова благодарности чрезвычайно важны в отношениях, даже если речь идет о какой-то мелочи, скажите своему партнеру "спасибо". Если же благодарность полностью отсутствует, зато есть претензии, тогда стоит призадуматься.
Ваши эмоциональные потребности никогда не удовлетворяются
В отношениях каждый из вас должен время от времени прислушиваться к эмоциональным потребностям друг друга. Однако, если это не так, – стоит забеспокоиться. К примеру, она/он всегда отсутствует, когда вам нужно просто выговориться.
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