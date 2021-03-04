Какие знаки Зодиака в марте получат мощную поддержку звезд

Астрологи говорят, что в текущем марте под защитой Высших сил окажутся шесть знаков Зодиака. Они привыкли всегда рассчитывать на себя, но в этот раз Вселенная окажет им мощную поддержку. Кому же так повезло?

Каких знаков Зодиака поддержит Вселенная (фото из открытых источников)

Тельцы, Весы, Рыбы

В среду, 3 марта, Уран соединился с Венерой, а это хороший знак для Тельцов, Весов и Рыб — им будет оказана помощь Высших сил. Представителей этих знаков ждут положительные жизненные перемены. Буквально на новом месте у них появятся новые возможности для реализации, а проблемы начнут решаться сами собой. Рыбам улыбнется удача в делах, связанных с красотой и имиджем, Весам Вселенная поможет в их работе, а Тельцы — решат свои финансовые трудности. В середине марта представителей этих знаков Зодиака ждут хорошие перемены в личной жизни.

Львы, Близнецы, Девы

С 16 марта мощную поддержку звезд начнут ощущать Львы. Люди, рожденные под этим знаком, почувствуют прилив энергии, у них откроется "второе дыхание" и тогда они найдут выход из любой сложной ситуации. Не исключено, что помощь придет оттуда, откуда вы ее совсем не ждете. Под конец месяца повезет также Близнецам и Девам. Соединение Меркурия с Ураном хорошо отразится на их работе и личной жизни. Может произойти что-то такое, что перевернет кардинально их жизнь (в хорошем смысле).

Напомним, что известная болгарская предсказательница Ванга рассказала, какие знаки Зодиака, по ее мнению, считаются самыми опасными из-за того, что обладают сильным даром.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что астролог назвал цвета силы для каждого знака зодиака.

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