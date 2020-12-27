Астролог назвал цвета силы для каждого знака зодиака

У каждого знака зодиака есть свои характеристики, жизненные принципы, и конечно же, цвет силы, который помогает и притягивает к себе положительную энергию.

какие цвета силы у каждого зодиака / фото: yum-yum.pw

Эксперт по астрологии Юджин Олдридж рассказал, что цвет силы, которым владеет каждый знак зодиака подчеркивает и раскрывает лучшие качества своего представителя.

У Овнов это красный цвет, ведь его стихия — огонь. Его представителям стоит больше внимания уделять этому цвету, потому что он придает им силы и уверенности. Так, что этот оттенок должен быть часто в вашем гардеробе или используйте его в интерьере.

А вот Тельцы "питаются" энергией зеленого цвета, ведь этим знаком управляет стихия Земли. Как и природа, представители это знака зодиака, стабильные, терпеливые и целеустремленные.

Цвет силы Близнецов — желтый, так как представители этого знака — яркие и любознательные люди, способные вдохновлять других. В какой-то степени они — персонифицированная версия солнца. Эксперт советует Близнецам носить что-то желтое, когда нужно ускорить мыслительный процесс.

А Ракам, которые "умеют понимать и принимать", стоит обратить внимание на белый или серебристый цвет, потому что они помогают улучшить эти качества и увеличить поток любви.

Цвет силы Львов - это золотой. Если хотите привнести в свою жизнь больше позитива, положительной энергии и почувствовать силу, тогда пусть этот цвет всегда присутствует в вашей жизни, в виде любых элементов.

Девам помогает зеленый ил коричневый цвета. Они символизируют стабильность и рост, а также помогают совершенствоваться, что очень важно для представителей этого знака зодиака.

Весам раскрывать свою индивидуальность и очарование помогают розовый или синий цвета. Весы и так умеют находить общий язык с людьми, но в этих цветах они будут еще более компанейскими и дружелюбными.

У Скорпионов цвет силы — черный. По словам астролога, он помогает раскрыть глубину души представителей этого знака, а также усиливает их таинственную природу.

А вот Стрельцам помогает фиолетовый цвет, потому что он позволяет объективно смотреть на вещи и лучше понимать жизнь.

Цвет силы Козерогов — коричневый или серый. Ключевыми образами жизни представителей этого знака являются традиции и простота. Козероги могут носить их в любой обстановке, чтобы оставаться сильными и практичными.

Водолеи "питаются" синим цветом, ведь он помогает им подавлять сильное волнение и переживания, чтобы они могли воплощать свои фантастические идеи в реальность.

У Рыб цвет силы — салатовый. Представители этого знака прирожденные "психологи", поэтому эксперт по астрологии рекомендует следующее: "Наденьте одежду светло-зеленого оттенка, если вам нужно кого-то успокоить или поддержать".

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